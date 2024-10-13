Помер чоловік, поранений вчора під час обстрілу Харківщини. ФОТО
Помер чоловік, який 12 жовтня 2024 року зазнав поранення внаслідок російського обстрілу населеного пункту Черкаська Лозова на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, інформує Цензор.НЕТ.
"12 жовтня під час обстрілу села Черкаська Лозова було травмовано чоловіка 67 року народження. На жаль, чоловік помер в лікарні", - зазначив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що минулої доби ворог обстріляв 4 райони Харківщини: є постраждалі та пошкодження.
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Поэтому никогда никаких объединений с русскими! Только ЕС!
Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.
Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, выборов, митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.
И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.
Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.
путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.
путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".
Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.
У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!
Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.
Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внешнюю (захватничество, экспанция) и внутреннюю (неограниченная власть правителя). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.
Всю историю россии у них свободолюбивых убивали. Проводили отрицательную генетическую селекцию. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.
На день рождения путина русских рабов выгнали, чтобы они выстроились в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=C453BKHY4UY
На день рождения путина детей в детском саду поставили на колени и выстроили их в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=CZMUlBWnKi8