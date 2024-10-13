Ворог обстріляв 4 райони Харківщини: є постраждалі та пошкодження

Минулої доби, 12 жовтня 2024 року, війська РФ обстрілювали територію Харківщини. Під ворожим вогнем перебували 4 райони.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харківщини за добу:

17:26 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Обстріл з РСЗВ. Горіла господарча споруда та гараж.

15:57 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіли дрова та трава на відкритій території. Постраждала 61-річна жінка .

. 15:55 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждав 57-річний чоловік .

. 13:40 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Куп'янськ. Влучання FPV-дрона біля легкового автомобіля. Постраждали 77-річна жінка та 53-річний чоловік .

. 13:00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Новоплатонівка. Влучання БПЛА. Пошкоджено скління та дахи чотирьох будівель.

11:29 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Українське. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет.

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