На Куп’янському напрямку вдалося суттєво пригальмували наступ ворога, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Ворог достатньо активний на Куп'янському напрямку. Він застосовує значну кількість сил та засобів, щоб досягти тактичних успіхів на полі бою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйону ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Ворог намагається дійти до лівобережжя річки Оскіл, зайняти плацдарм з подальшим виходом на селище Куп’янськ-Вузловий.

Під це завдання росіяни застосовують все наявне озброєння, активно застосовує авіацію і намагається це завдання виконати. За попередні періоди ворог мав незначні тактичні успіхи на полі бою.

"На поточний момент завдяки об’єднаній і складній роботі Сил оборони вдалося достатньо суттєво пригальмувати наступ противника. Тобто противник не змін вийти на лівобережний Оскіл і закріпитися. У ці хвилини ідуть важкі бої. Ми вважаємо, що штурмовий потенціал противника попри численні втрати залишається", - зазначив Федоренко.

Він додав, що більш активним став і напрямок Вовчанська, противник не полишає спроб окупувати місто, деякі позиції переходять з рук в руки, з деяких позицій Силам оборони вдалося витиснути противника.

"Якщо говорити про найкоротшу адміністративну відстань в напрямку Харкова, це населений пункт Глибоке, то інтенсивність ведення бойових дій противника збільшилась. Вони намагаються підняти і поставити до строю тилові служби і до цього залучили підрозділ "ахмат", фіксується збільшення живої сили та техніки", - сказав командира батальйону.

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Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що у Вовчанську у противника є деякі тактичні успіхи по відбиттю Сил оборони з деяких позицій. Також напружена ситуація і на Куп’янщині. За словами військових, це один із найскладніших напрямків.