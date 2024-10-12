На Купянском направлении удалось существенно притормозить наступление врага, - командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр Федоренко

Враг достаточно активен на Купянском направлении. Он применяет значительное количество сил и средств, чтобы достичь тактических успехов на поле боя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Враг пытается дойти до левобережья реки Оскол, занять плацдарм с последующим выходом на поселок Купянск-Узловой.

Под эту задачу россияне применяют все имеющееся вооружение, активно применяет авиацию и пытаются эту задачу выполнить. За предыдущие периоды враг имел незначительные тактические успехи на поле боя.

"На текущий момент благодаря объединенной и сложной работе Сил обороны удалось достаточно существенно притормозить наступление противника. То есть противник не смог выйти на левобережный Оскол и закрепиться. В эти минуты идут тяжелые бои. Мы считаем, что штурмовой потенциал противника несмотря на многочисленные потери остается", - отметил Федоренко.

Он добавил, что более активным стало и направление Волчанска, противник не оставляет попыток оккупировать город, некоторые позиции переходят из рук в руки, с некоторых позиций Силам обороны удалось вытеснить противника.

"Если говорить о кратчайшем административном расстоянии в направлении Харькова, это населенный пункт Глубокое, то интенсивность ведения боевых действий противника увеличилась. Они пытаются поднять и поставить в строй тыловые службы и к этому привлекли подразделение "Ахмат", фиксируется увеличение живой силы и техники", - сказал командира батальона.

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Напомним, ранее военные сообщали, что в Волчанске у противника есть некоторые тактические успехи по вытеснению Сил обороны с некоторых позиций. Также напряженная ситуация и на Купянщине. По словам военных, это одно из самых сложных направлений.