Враг дистанционно минирует территории, проводит воздушную разведку эвакуацию санитарных потерь и логистическое обеспечение подразделений в Харьковской области, - ОТГ "Харьков"
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
Недалеко от населенного пункта Липцы враг ночью с помощью БпЛА совершил дистанционное минирование территории противопехотными минами.
С целью выполнения специальных огневых задач на направлении Старицы оккупанты дополнительно привлекли 4 снайперские пары.
В Волчанске в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны, проводил восстановление боеспособности подразделений и пополнение боекомплекта минометных расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии. Также отмечено эвакуацию санитарных потерь и логистическое обеспечение подразделений 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса оккупантов.
Утром россияне предприняли попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня ТОС-1А с направления Шебекино, вероятно, в рамках подготовки к возобновлению наступательных действий в районе Волчанска. В результате своевременного обнаружения, Силами обороны был применен расчет FPV с целью нанесения огневого поражения (результаты уточняются).
За прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа, а также 44 удара дронами-камикадзе. Осуществили 433 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага на Харьковщине за сутки
Потери врага за минувшие сутки составляют 88 россиян, из них безвозвратные - 33, санитарные - 55.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 103 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 8 артиллерийских систем;
- танк;
- боевая бронированная машина;
- 36 автомобилей;
- 7 единиц спецтехники;
- 49 БпЛА;
- противотанковое средство.
Уничтожено:
- 88 укрытий для личного состава;
- место хранения боеприпасов;
- 2 стартовые позиции для запуска БпЛА.
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