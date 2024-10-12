Ворог дистанційно мінує території, проводить повітряну розвідку, евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Неподалік населеного пункту Липці ворог вночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами.

З метою виконання спеціальних вогневих завдань на напрямку Стариці окупанти додатково залучили 4 снайперські пари.

У Вовчанську протягом ночі противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони, проводив відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дівізії. Також відмічено евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу окупантів.

Зранку росіяни здійснили спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А з напрямку Шебекіно, імовірно, в рамках підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. В результаті вчасного виявлення, Силами оборони було застосовано розрахунок FPV з метою нанесення вогневого ураження (результати уточнюються).

Протягом минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу, а також 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 433 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога на Харківщині за добу

Втрати ворога за минулу добу становлять 88 росіян, з них безповоротні - 33, санітарні - 55.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 103 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

8 артилерійських систем;

танк;

бойову броньовану машину;

36 автомобілів;

7 одиниць спецтехніки;

49 БпЛА;

протитанковий засіб.

Знищено:

88 укриттів для особового складу;

місце зберігання боєприпасів;

2 стартові позиції для запуску БпЛА.

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