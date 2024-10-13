Враг обстрелял 4 района Харьковщины: есть пострадавшие и повреждения

За прошедшие сутки, 12 октября 2024 года, войска РФ обстреливали территорию Харьковщины. Под вражеским огнем находились 4 района.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

17:26 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Кондрашевка. Обстрел из РСЗО. Горели хозяйственная постройка и гараж.

15:57 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела горели дрова и трава на открытой территории. Пострадала 61-летняя женщина .

. 15:55 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. Повреждены 5 частных домов. Пострадал 57-летний мужчина .

. 13:40 Купянский р-н., Купянская ТГ., г. Купянск. Попадание FPV-дрона возле легкового автомобиля. Пострадали 77-летняя женщина и 53-летний мужчина .

. 13:00 Изюмский р-н., Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. Попадание БПЛА. Повреждены остекление и крыши четырех зданий.

11:29 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Украинское. В результате обстрела горела трава и камыш.

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Ранее командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко утверждал, что на Купянском направлении удалось существенно притормозить наступление врага.