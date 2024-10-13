Одну людину поранено внаслідок атаки росіян на Куп’янськ і Борову, пошкоджено будинки, адмінбудівлі та магазини. ФОТОрепортаж
Війська РФ сьогодні, 13 жовтня, вчергове обстріляли Харківщину, під удари потрапили м. Купʼянськ та селище Борова, дістав поранень мирний мешканець.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, сьогодні близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у м. Купʼянськ. Поранень зазнав 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік.
Також вночі, близько 2:50, окупанти здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, а також магазини. За попередніми даними, російська армія обстріляла населений пункт з РСЗВ "Смерч".
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