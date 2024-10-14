Росіяни здійснили 16 обстрілів Сумщини протягом дня, зафіксовано 28 вибухів
14 жовтня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Юнаківська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено пуски КАБ (5 вибухів).
- Шалигинська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
- Миропільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (5 вибухів).
- Есманьська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух), обстрілу з міномету (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).
- Хотінська громада: ворог бив з САУ (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
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