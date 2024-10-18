Окупанти почали активніше бити по критичній інфраструктурі Миколаївщини, - ОВА

Російські війська посилили атаки на критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім зазначив, що проблеми з енергопостачанням, які виникли внаслідок російських обстрілів учора вночі, вдалося усунути ще вчора. Однак зауважив, що окупанти справді посилили атаки на критичну інфраструктуру області.

"Росіяни почали активніше бити по об’єктах критичної інфраструктури саме в Миколаївській області", - сказав Кім.

Стосовно масованого ракетного обстрілу у ніч на 15 жовтня керівник області зазначив, що відновлювальні роботи ще тривають, може знадобитися ще приблизно тиждень.

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Нагадаємо, уночі 15 жовтня росіяни атакували Миколаїв ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Унаслідок обстрілу загинула жінка, ще 23 людини зазнали поранень.

Крім того, вночі 17 жовтня війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини. Частина споживачів залишились без електропостачання.