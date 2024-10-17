УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8648 відвідувачів онлайн
Новини Війна
830 0

Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 17 жовтня

Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Частина споживачів залишились без електропостачання. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram. 

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що у ніч на 17 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.

Деталі будуть надані згодом, додав Кім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині через аварію є знеструмлення

Нагадаємо, 12 жовтня "Шахеди" атакували Миколаївщину: є влучання, горіла ферма

Автор: 

Миколаївська область (2294) обстріл (29082) енергетика (2612)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 