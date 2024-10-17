Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині

Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Частина споживачів залишились без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що у ніч на 17 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.

Деталі будуть надані згодом, додав Кім.

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