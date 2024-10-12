"Шахеди" атакували Миколаївщину: є влучання, горіла ферма

У ніч на 12 жовтня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Баштанському районі вночі ворог атакував Снігурівську громаду з використанням БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання одного із БпЛА виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, внаслідок падіння уламків БпЛА, збитого силами протиповітряної оборони, відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

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Також зазначається, що сьогодні вночі, 12 жовтня, о 03:35 та 03:52 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.