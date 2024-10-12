"Шахеды" атаковали Николаевщину: есть попадания, горела ферма

В ночь на 12 октября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Баштанском районе ночью враг атаковал Снигиревскую громаду с использованием БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания одного из БпЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

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Также отмечается, что сегодня ночью, 12 октября, в 03:35 и 03:52 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Пострадавших нет.