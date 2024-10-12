"Шахеды" атаковали Николаевщину: есть попадания, горела ферма
В ночь на 12 октября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Баштанском районе ночью враг атаковал Снигиревскую громаду с использованием БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания одного из БпЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.
Также отмечается, что сегодня ночью, 12 октября, в 03:35 и 03:52 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Пострадавших нет.
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