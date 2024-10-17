Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру на Николаевщине

Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области. Часть потребителей остались без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким в Telegram.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ночь на 17 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа.

Детали будут предоставлены позже, добавил Ким.

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