На Николаевщине из-за аварии есть обесточивание
Утром 16 октября 2024 года частичные обесточивания фиксируются на Николаевщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", - написал он.
Напомним, как сообщалось, Херсон сегодня полностью обесточен.
Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.
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