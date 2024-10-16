На Николаевщине из-за аварии есть обесточивание

Утром 16 октября 2024 года частичные обесточивания фиксируются на Николаевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", - написал он.

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Напомним, как сообщалось, Херсон сегодня полностью обесточен.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.