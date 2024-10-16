Херсон и часть Николаевщины обесточены (обновлено)

Утром 16 октября 2024 года в Херсоне исчезла электроэнергия.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", - уточнил он.

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Больше информации Мрочко не сообщил, впрочем она, по его словам, будет обновляться.

Обновленная информация

"Вниманию жителей Херсона! Проблема, из-за которой сейчас обесточенный город, возникла в соседнем регионе. Над ее устранением уже работают специалисты. Вопрос возобновления подачи электроэнергии к потребителям Херсона на контроле в Министерстве энергетики Украины", - позже сообщил Мрочко.

Как сообщалось, в Николаевской области из-за аварии также есть обесточивание.

"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.