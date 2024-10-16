Херсон и часть Николаевщины обесточены (обновлено)
Утром 16 октября 2024 года в Херсоне исчезла электроэнергия.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", - уточнил он.
Больше информации Мрочко не сообщил, впрочем она, по его словам, будет обновляться.
Обновленная информация
"Вниманию жителей Херсона! Проблема, из-за которой сейчас обесточенный город, возникла в соседнем регионе. Над ее устранением уже работают специалисты. Вопрос возобновления подачи электроэнергии к потребителям Херсона на контроле в Министерстве энергетики Украины", - позже сообщил Мрочко.
Как сообщалось, в Николаевской области из-за аварии также есть обесточивание.
"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.
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"Бедоносец" взялся за дело...
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою.
Все превращается в дерьмо
А если за гавно возьмется
То просто тратит меньше сил
Треба того ''бідоносця'' зачинити в бункері і годувати мівіною.