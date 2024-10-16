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Херсон и часть Николаевщины обесточены (обновлено)

Херсон залишився без світла

Утром 16 октября 2024 года в Херсоне исчезла электроэнергия.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", - уточнил он.

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Больше информации Мрочко не сообщил, впрочем она, по его словам, будет обновляться.

Обновленная информация

"Вниманию жителей Херсона! Проблема, из-за которой сейчас обесточенный город, возникла в соседнем регионе. Над ее устранением уже работают специалисты. Вопрос возобновления подачи электроэнергии к потребителям Херсона на контроле в Министерстве энергетики Украины", - позже сообщил Мрочко.

Как сообщалось, в Николаевской области из-за аварии также есть обесточивание.

"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.

Автор: 

Херсон (2882) энергетика (2567) отключение света (425)


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Топ комментарии
+21
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

"Бедоносец" взялся за дело...
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16.10.2024 08:48
+19
Немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою.
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16.10.2024 09:00
+6
на "засіданні енергетичної ставки...." мабуть переплутали положення перемикача "Вкл/Викл" для Херсону
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16.10.2024 08:47
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на "засіданні енергетичної ставки...." мабуть переплутали положення перемикача "Вкл/Викл" для Херсону
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16.10.2024 08:47 Ответить
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

"Бедоносец" взялся за дело...
показать весь комментарий
16.10.2024 08:48 Ответить
Немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою.
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16.10.2024 09:00 Ответить
За что Валодя не возьмется
Все превращается в дерьмо
А если за гавно возьмется
То просто тратит меньше сил
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16.10.2024 09:42 Ответить
Це називається ''зелені доквакалися''.
Треба того ''бідоносця'' зачинити в бункері і годувати мівіною.
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16.10.2024 09:13 Ответить
Бажано мівіна щоб була без коксу!
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16.10.2024 09:34 Ответить
Енергетична Ставка на чолі з Хрипатим це вам non penis canina. От світла в Херсоні вже й нема.
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16.10.2024 09:46 Ответить
 
 