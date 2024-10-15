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Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. ФОТО

Сегодня, 15 октября, российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска продолжают целенаправленно атаковать общественный транспорт в Херсоне. Сегодня враг в очередной раз сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

Окупанти атакували маршрутку в Херсоні

Как отмечается, пассажир и водитель не травмировались. В автобусе повреждено лобовое стекло.

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Окупанти атакували маршрутку в Херсоні

Напомним, сегодня в Херсоне врезультате российских обстрелов остановились троллейбусы. Из-за атаки повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах.

Автор: 

обстрел (27699) транспорт (1758) Херсон (2876)


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Герасімов, шойгу - де снаряди?

Зеля, командувач ППО - де F-16?
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15.10.2024 18:23 Ответить
ППО по мавіках? потужно
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15.10.2024 18:59 Ответить
то був жарт... Не поставив оце рило. - " "
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15.10.2024 19:36 Ответить
Це швидше питання про РЕБ
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15.10.2024 19:01 Ответить
Смерть кацапам.
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15.10.2024 18:27 Ответить
Головне що мрaзі вписали Херсонську область в свою Конституцію і розказують як жителі області раді окупації, а Херсон чекає "повернення" в родную говєнь.
Правда ж у покидьків під забороною - а от казки по місцевих "панфіловців" і "мальчішей-кібальчішей" житимуть поки існуватиме Кремлівський режим
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15.10.2024 19:00 Ответить
Мне интересно, почему никто не попросит из украинского правительства, чтобы в Российскую прокуратуру написали заявление об убийстве граждан Херсона, который по российской конституции считаются их территорией и посмотреть как это будет расследоваться . Ну хоть как-то противостоять этому.
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16.10.2024 01:58 Ответить
 
 