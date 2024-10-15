Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. ФОТО

Сегодня, 15 октября, российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска продолжают целенаправленно атаковать общественный транспорт в Херсоне. Сегодня враг в очередной раз сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пассажир и водитель не травмировались. В автобусе повреждено лобовое стекло.

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Напомним, сегодня в Херсоне врезультате российских обстрелов остановились троллейбусы. Из-за атаки повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах.