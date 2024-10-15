Сутки на Херсонщине: повреждены дома и образовательные заведения, 4 человека погибли, еще 6 - ранены
В Херсонской области за прошедшие сутки, 14 октября, в результате вражеских ударов четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Новоалександровка, Нововоронцовка, Шляховое, Миловое, Гавриловка, Ингулец, Софиевка, Широкая Балка, Станислав, Красный Маяк, Качкаровка, Одрадокаменка, Зеленовка, Камышаны, Садовое, Крещеновка, Михайловка, Казацкое и Херсон.
Российские войска попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, магазин, жилые кварталы населенных пунктов.
Из-за обстрелов повреждены 23 частных дома, газопровод и частные автомобили.
Глава ОВА добавил, что четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате российской агрессии.
Ранее сообщалось, что в Херсоне в результате обстрела российских захватчиков повреждения получили офис и автомобили Херсонской областной организации Украинского Красного Креста.
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