Сутки на Херсонщине: повреждены дома и образовательные заведения, 4 человека погибли, еще 6 - ранены

В Херсонской области за прошедшие сутки, 14 октября, в результате вражеских ударов четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Новоалександровка, Нововоронцовка, Шляховое, Миловое, Гавриловка, Ингулец, Софиевка, Широкая Балка, Станислав, Красный Маяк, Качкаровка, Одрадокаменка, Зеленовка, Камышаны, Садовое, Крещеновка, Михайловка, Казацкое и Херсон.

Российские войска попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, магазин, жилые кварталы населенных пунктов.

Читайте также: РФ атаковала FPV-дроном автомобиль на Херсонщине: Погибли две женщины, двое раненых. ФОТО (обновлено)

Из-за обстрелов повреждены 23 частных дома, газопровод и частные автомобили.

Глава ОВА добавил, что четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате российской агрессии.

Ранее сообщалось, что в Херсоне в результате обстрела российских захватчиков повреждения получили офис и автомобили Херсонской областной организации Украинского Красного Креста.