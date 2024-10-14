В Херсоне вследствие российских обстрелов повреждены офис и автомобили Красного Креста. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Херсоне вследствие обстрела российских захватчиков повреждения получили офис и автомобили Херсонской областной организации Украинского Красного Креста.

Об этом в Telegram сообщил Красный Крест, информирует Цензор.НЕТ.

В организации рассказали, что вражеский обстрел произошел около 4 утра понедельника, 14 октября. Захватчики ударили из артиллерии.

"В результате артиллерийского обстрела поврежден арендованный офис Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Там выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Также от осколков получили повреждения 3 автомобиля Украинского Красного Креста, которые находились на парковке во дворе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время атаки в помещении никого не было, поэтому сотрудники и волонтеры не пострадали.

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