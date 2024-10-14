У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста. ФОТОрепортаж
У Херсоні внаслідок обстрілу російських загарбників пошкоджень зазнали офіс та автомобілі Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста.
Про це в Telegram повідомив Червоний Хрест, інформує Цензор.НЕТ.
В організації розповіли, що ворожий обстріл стався близько 4 ранку понеділка, 14 жовтня. Загарбники вдарили з артилерії.
"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено орендований офіс Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Там вибито шибки та пошкоджені віконні рами. Також від уламків зазнали пошкоджень 3 автомобілі Українського Червоного Хреста, які знаходилися на парковці у дворі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час атаки у приміщенні нікого не було, тому співробітники і волонтери не постраждали.
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