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У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

У Херсоні внаслідок обстрілу російських загарбників пошкоджень зазнали офіс та автомобілі Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста.

Про це в Telegram повідомив Червоний Хрест, інформує Цензор.НЕТ.

В організації розповіли, що ворожий обстріл стався близько 4 ранку понеділка, 14 жовтня. Загарбники вдарили з артилерії.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста

"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено орендований офіс Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Там вибито шибки та пошкоджені віконні рами. Також від уламків зазнали пошкоджень 3 автомобілі Українського Червоного Хреста, які знаходилися на парковці у дворі", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста

Зазначається, що під час атаки у приміщенні нікого не було, тому співробітники і волонтери не постраждали.

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Автор: 

обстріл (29021) Херсон (3421) Червоний Хрест (405)


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