У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс та автомобілі Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

У Херсоні внаслідок обстрілу російських загарбників пошкоджень зазнали офіс та автомобілі Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста.

Про це в Telegram повідомив Червоний Хрест, інформує Цензор.НЕТ.

В організації розповіли, що ворожий обстріл стався близько 4 ранку понеділка, 14 жовтня. Загарбники вдарили з артилерії.

"Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено орендований офіс Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Там вибито шибки та пошкоджені віконні рами. Також від уламків зазнали пошкоджень 3 автомобілі Українського Червоного Хреста, які знаходилися на парковці у дворі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час атаки у приміщенні нікого не було, тому співробітники і волонтери не постраждали.

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