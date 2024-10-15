Доба на Херсонщині: пошкоджено будинки та освітні заклади, 4 людини загинули, ще 6 - поранені

У Херсонській області минулої доби, 14 жовтня, внаслідок ворожих ударів четверо людей загинули, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове, Гаврилівка, Інгулець, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Маяк, Качкарівка, Одрадокам'янка, Зеленівка, Комишани, Садове, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке і Херсон.

Російські війська поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, магазин, житлові квартали населених пунктів.

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Через обстріли пошкоджені 23 приватні будинки, газопровід та приватні автомобілі.

Очільник ОВА додав, що чотири людини загинули й ще шестеро дістали поранення внаслідок російської агресії.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні внаслідок обстрілу російських загарбників пошкоджень зазнали офіс та автомобілі Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста.