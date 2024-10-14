РФ атакувала FPV-дроном авто на Херсонщині: Загинули 2 жінки, двоє поранених. ФОТО (оновлено)
Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку біля Гаврилівки на Херсонщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років", - зазначив він.
Також було поранено 46-річного водія авто.
Водночас у прокуратурі області повідомили, що внаслідок атаки 2 особи загинули, а дві постраждали.
"14 жовтня 2024 року російські військові поблизу одного з населених пунктів Бериславського району спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, у якому перебувало п’ятеро людей.
Внаслідок атаки двоє жінок, 72 і 56 років, отримали травми, несумісні з життям. Поранення дістали 72-річний чоловік і 63-річна жінка. Водій не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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