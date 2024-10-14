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РФ атакувала FPV-дроном авто на Херсонщині: Загинули 2 жінки, двоє поранених. ФОТО (оновлено)

Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку біля Гаврилівки на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років", - зазначив він.

Також було поранено 46-річного водія авто.

Водночас у прокуратурі області повідомили, що внаслідок атаки 2 особи загинули, а дві постраждали.

"14 жовтня 2024 року російські військові поблизу одного з населених пунктів Бериславського району спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, у якому перебувало п’ятеро людей.

Внаслідок атаки двоє жінок, 72 і 56 років, отримали травми, несумісні з життям. Поранення дістали 72-річний чоловік і 63-річна жінка. Водій не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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РФ атакувала FPV-дроном цивільну автівку на Херсонщині: Загинули 2 особи, двоє поранених
РФ атакувала FPV-дроном цивільну автівку на Херсонщині: Загинули 2 особи, двоє поранених

Автор: 

обстріл (29021) Херсонська область (5851)


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Росіяни роблять все те саме, що вони робили вже сотні років. Вбивають місцеве населення, бо розуміть, що їх завжди будуть ненавидіти. Потім завезуть своє бидло з росії, або будь звідки , вклчаючи азіатські республики бувшого СССР. Це вже відбувається на захоплених територіях України. В Маріуполь навезли таджиків, які там почали обживатись.
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14.10.2024 15:03 Відповісти
 
 