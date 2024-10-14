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Новини
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На Херсонщині пошкодили плакати із зображенням полеглих воїнів, розпочато провадження, - поліція

Пам'ять про полеглих

На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у Високому Бериславського району на Херсонщині невідомі пошкодили плакати із зображеннями загиблих Захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці ретельно оглянули територію та провели ряд першочергових заходів.

За вказаним фактом слідчі розпочали провадження за ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

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"Наразі правоохоронці опитують можливих свідків події та встановлюють усі обставини правопорушення. Оперативно-розшукові заходи тривають", - додають правоохоронці. 

Автор: 

пам’ять (1190) Нацполіція (15262) хуліганство (235) Херсонська область (5851)


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чергова ватна консерва
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14.10.2024 13:49 Відповісти
3,14дарюги.
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14.10.2024 13:56 Відповісти
Скільки ж під виглядом переселенців приїхало кацапського гімна треба жорстоко реагувать за такі дії термі за здачу координат розстріл майно всіх родичів конфісковувать і гнать за паребрік
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14.10.2024 14:07 Відповісти
Там своего, местного хватает
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14.10.2024 17:02 Відповісти
Не "***********" а колабораціонізм, пособництво терористичній державі-агресору
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14.10.2024 14:15 Відповісти
Ось тільки в стрічці новин прочитав про черговий обстріл Херсона рашистами, де загинуло 2 жінки... і мені чомусь подумалось про карму - а може прилетіло якраз тим, хто паскудив ті плакати?
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14.10.2024 14:28 Відповісти
..бажано і корисно для Держави, коли НАСПРАВДІ знайдут тих дебілів-какаразніц (в нас же нема ні закону, ні зброї для протидії проти дермаківсько-татаровських зеленських-шашличників-квартаОвців) - набити їм їХала (до втрати свідомості і здоров'я) - а потім вже питати: "хто тут?"..
Зеленське або тупе-дурне, або тупо збирає "жидівське золото для жиддя подальшого" від кремля через безродних дермаків-засланців (і да - не партеся, стражі "чистоти нації", можливо й сам маю тУ кров - не перевірене й не доказане.. покиШо,. але...? какаяразніца?).. та коли прездобол зі свитою - лайно, Українці мають про цЕ знати, звісно, не через ****** телелайнофон імені Найвеличнівшивого....
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14.10.2024 15:00 Відповісти
Таких треба щоб ніхто "не знайшов", ніхто й ніколи щоб їх "не знайшли"..... тихо та без відеофіксації.
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14.10.2024 15:17 Відповісти
 
 