На Херсонщині пошкодили плакати із зображенням полеглих воїнів, розпочато провадження, - поліція
На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у Високому Бериславського району на Херсонщині невідомі пошкодили плакати із зображеннями загиблих Захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, на місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці ретельно оглянули територію та провели ряд першочергових заходів.
За вказаним фактом слідчі розпочали провадження за ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.
"Наразі правоохоронці опитують можливих свідків події та встановлюють усі обставини правопорушення. Оперативно-розшукові заходи тривають", - додають правоохоронці.
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Зеленське або тупе-дурне, або тупо збирає "жидівське золото для жиддя подальшого" від кремля через безродних дермаків-засланців (і да - не партеся, стражі "чистоти нації", можливо й сам маю тУ кров - не перевірене й не доказане.. покиШо,. але...? какаяразніца?).. та коли прездобол зі свитою - лайно, Українці мають про цЕ знати, звісно, не через ****** телелайнофон імені Найвеличнівшивого....