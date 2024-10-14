На Херсонщині пошкодили плакати із зображенням полеглих воїнів, розпочато провадження, - поліція

На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у Високому Бериславського району на Херсонщині невідомі пошкодили плакати із зображеннями загиблих Захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці ретельно оглянули територію та провели ряд першочергових заходів.

За вказаним фактом слідчі розпочали провадження за ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

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"Наразі правоохоронці опитують можливих свідків події та встановлюють усі обставини правопорушення. Оперативно-розшукові заходи тривають", - додають правоохоронці.