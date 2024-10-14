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На Херсонщине повредили плакаты с изображением павших воинов, начато производство, - полиция

Пам'ять про полеглих

На линию "102" поступило сообщение о том, что в Высоком Бериславского района Херсонской области неизвестные повредили плакаты с изображениями погибших Защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители тщательно осмотрели территорию и провели ряд первоочередных мероприятий.

По данному факту следователи начали производство по ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

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"Сейчас правоохранители опрашивают возможных свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - добавляют правоохранители.

Автор: 

память (1498) Нацполиция (16549) хулиганство (354) Херсонская область (4859)


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чергова ватна консерва
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14.10.2024 13:49 Ответить
3,14дарюги.
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14.10.2024 13:56 Ответить
Скільки ж під виглядом переселенців приїхало кацапського гімна треба жорстоко реагувать за такі дії термі за здачу координат розстріл майно всіх родичів конфісковувать і гнать за паребрік
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14.10.2024 14:07 Ответить
Там своего, местного хватает
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14.10.2024 17:02 Ответить
Не "***********" а колабораціонізм, пособництво терористичній державі-агресору
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14.10.2024 14:15 Ответить
Ось тільки в стрічці новин прочитав про черговий обстріл Херсона рашистами, де загинуло 2 жінки... і мені чомусь подумалось про карму - а може прилетіло якраз тим, хто паскудив ті плакати?
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14.10.2024 14:28 Ответить
..бажано і корисно для Держави, коли НАСПРАВДІ знайдут тих дебілів-какаразніц (в нас же нема ні закону, ні зброї для протидії проти дермаківсько-татаровських зеленських-шашличників-квартаОвців) - набити їм їХала (до втрати свідомості і здоров'я) - а потім вже питати: "хто тут?"..
Зеленське або тупе-дурне, або тупо збирає "жидівське золото для жиддя подальшого" від кремля через безродних дермаків-засланців (і да - не партеся, стражі "чистоти нації", можливо й сам маю тУ кров - не перевірене й не доказане.. покиШо,. але...? какаяразніца?).. та коли прездобол зі свитою - лайно, Українці мають про цЕ знати, звісно, не через ****** телелайнофон імені Найвеличнівшивого....
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14.10.2024 15:00 Ответить
Таких треба щоб ніхто "не знайшов", ніхто й ніколи щоб їх "не знайшли"..... тихо та без відеофіксації.
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14.10.2024 15:17 Ответить
 
 