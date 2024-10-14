На Херсонщине повредили плакаты с изображением павших воинов, начато производство, - полиция
На линию "102" поступило сообщение о том, что в Высоком Бериславского района Херсонской области неизвестные повредили плакаты с изображениями погибших Защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители тщательно осмотрели территорию и провели ряд первоочередных мероприятий.
По данному факту следователи начали производство по ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас правоохранители опрашивают возможных свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - добавляют правоохранители.
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Зеленське або тупе-дурне, або тупо збирає "жидівське золото для жиддя подальшого" від кремля через безродних дермаків-засланців (і да - не партеся, стражі "чистоти нації", можливо й сам маю тУ кров - не перевірене й не доказане.. покиШо,. але...? какаяразніца?).. та коли прездобол зі свитою - лайно, Українці мають про цЕ знати, звісно, не через ****** телелайнофон імені Найвеличнівшивого....