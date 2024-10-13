Аллея памяти защитников Украины по ул. Оранжерейная, 2 в Киеве под угрозой уничтожения, - ОО "ДФТГ Гостомеля"
14 октября 2024 года в 11:00 в Киеве в годовщину открытия Аллеи Памяти Защитников Украины, которая расположена на территории военного кладбища по адресу ул. Оранжерейная, 2, состоится чествование памяти павших Героев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественную организацию "Добровольческое формирование территориальной общины Гостомеля".
Также, как отмечается, в 12:00 начнется автопробег, посвященный Памяти Защитников Украины.
Организаторы отмечают, что планируют проехать по маршруту от ул. Оранжерейная, 2, где расположена Аллея Памяти Защитников Украины, в Офис Президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов, посольства Америки, Великобритании, Германии, а также в Киевскую городскую государственную администрацию. Цель мероприятия - не только чествование погибших Героев, но и привлечение внимания властей к вопросу угрозы уничтожения Аллеи памяти защитникам Украины, ведь возле нее планируется установка торгового двухэтажного здания.
Сбор подписей против возведения МАФа продолжается по улице Оранжерейная, 2 на Аллее Памяти Защитников Украины круглосуточно.
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А Кличко про це знає чи вже ні.? Він взагалі мер столиці чи якийсь пам'ятник давнини, нагадування про погане недавнє минуле.
а мовчати про нинішніх Героїв (шоб Зєля-Підєрмачна з пацанами зайве не хвилювалися), та ще й коли персональне кладовище зєлєнскіх й дОсі невпинно росте через її нікчемне Его та комплекси, мабуть, не варто.. і тим більше не варто ситуацію "замітати під килимок"..