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Аллея памяти защитников Украины по ул. Оранжерейная, 2 в Киеве под угрозой уничтожения, - ОО "ДФТГ Гостомеля"

14 октября 2024 года в 11:00 в Киеве в годовщину открытия Аллеи Памяти Защитников Украины, которая расположена на территории военного кладбища по адресу ул. Оранжерейная, 2, состоится чествование памяти павших Героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественную организацию "Добровольческое формирование территориальной общины Гостомеля".

Также, как отмечается, в 12:00 начнется автопробег, посвященный Памяти Защитников Украины.

Организаторы отмечают, что планируют проехать по маршруту от ул. Оранжерейная, 2, где расположена Аллея Памяти Защитников Украины, в Офис Президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов, посольства Америки, Великобритании, Германии, а также в Киевскую городскую государственную администрацию. Цель мероприятия - не только чествование погибших Героев, но и привлечение внимания властей к вопросу угрозы уничтожения Аллеи памяти защитникам Украины, ведь возле нее планируется установка торгового двухэтажного здания.

Также смотрите: В Киеве возле Михайловского собора открыли мемориал в честь павших разведчиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сбор подписей против возведения МАФа продолжается по улице Оранжерейная, 2 на Аллее Памяти Защитников Украины круглосуточно.

Алея пам'яті
Алея пам'яті

Автор: 

память (1498) автопробег (102) МАФы (141) Гостомель (107)


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Топ комментарии
+10
Срати хотіли зелені клоуни на всіх. Вони тупо бабло рубають.
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13.10.2024 15:47
+9
А тобі вже Кличко нагадив в штанці,мабуть після Порошенка.
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13.10.2024 15:58
+8
Гадаєш що Кличко має про все знати? Зараз тему піднято, ось і побачимо його реакцію. Якщо землю під забудову відвели, то це велика ганьба Київської Ради
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13.10.2024 15:58
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Алеї пам'яті захисникам України, адже біля неї планується встановлення торговельної двоповерхової споруди. Джерело:
А Кличко про це знає чи вже ні.? Він взагалі мер столиці чи якийсь пам'ятник давнини, нагадування про погане недавнє минуле.
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13.10.2024 15:47 Ответить
А тобі вже Кличко нагадив в штанці,мабуть після Порошенка.
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13.10.2024 15:58 Ответить
Гадаєш що Кличко має про все знати? Зараз тему піднято, ось і побачимо його реакцію. Якщо землю під забудову відвели, то це велика ганьба Київської Ради
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13.10.2024 15:58 Ответить
Срати хотіли зелені клоуни на всіх. Вони тупо бабло рубають.
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13.10.2024 15:47 Ответить
а чого воно на проїзжій частині? чого не за забором? таке не повинно бути у тиші і від машинних вихлопів?
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13.10.2024 15:55 Ответить
Що "воно"?
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13.10.2024 16:13 Ответить
кладовище
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15.10.2024 10:09 Ответить
..за тим бетонним парканом знаходиться відоме кладовище, буквально пару метрів серед тих дерев..
а мовчати про нинішніх Героїв (шоб Зєля-Підєрмачна з пацанами зайве не хвилювалися), та ще й коли персональне кладовище зєлєнскіх й дОсі невпинно росте через її нікчемне Его та комплекси, мабуть, не варто.. і тим більше не варто ситуацію "замітати під килимок"..
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13.10.2024 16:21 Ответить
я не епитаю, що за парканом, там і так про це написано. чого алея на проїзжій частини у машинних вихлопах ішумі. виглчдає так, наче притулились, де було.
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15.10.2024 10:11 Ответить
О ще один торговий сарай для ''шпекулянтів''. Ось лише на два поверхи. Це щось по жлобськи як для Києва!
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13.10.2024 16:30 Ответить
Так понаїхало жлободронів.
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13.10.2024 17:19 Ответить
Правильно казав пуйло, ще зелена фашистська пропуйловська (це він промовчав) влада створила режим правління
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13.10.2024 16:40 Ответить
Справжніх буйних мало , ось і нема мужиків ... все по Висоцькому . НЕМАЄ СПРАВЖНІЙ ВЛАДИ , ОДНІ ЖАДІБНІ ЗЕЛЕНІ ЗОМБАКИ
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13.10.2024 19:23 Ответить
да задолбали вы детки, ЗЕ ЗЕ , другого аргумента не видете?
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13.10.2024 22:59 Ответить
это позор, из аллее славы делать торгашню, а почему эти застройщики ещё не на фронте?
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13.10.2024 23:04 Ответить
 
 