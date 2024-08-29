В Киеве возле Михайловского собора открыли мемориал в честь павших разведчиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 августа 2024 года возле Михайловского собора в Киеве состоялось открытие мемориала, посвященного павшим в бою воинам спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки МОУ.

Во время мероприятия также презентовали "Книгу памяти", где описаны истории боевого и жизненного пути разведчиков.



В мероприятии приняли участие родные и близкие люди павших за свободу украинской нации, их боевые побратимы, представители украинского духовенства, которые освятили мемориал, и офицеры ГУР МОУ.











"Хочу поклониться ребятам, которые отдали свою жизнь ради защиты Украины. Спасибо воинам, боевым побратимам, которые стоят сегодня рядом с нами, приехали из региона выполнения боевых задач. Военная разведка Украины гордится всеми своими воинами - мужественными сыновьями нашей Родины", - сказал Герой Украины, офицер ГУР МОУ с позывным Философ.



"Они отдали свою жизнь за наших детей, за наше будущее. Поэтому сегодня сверхважно помнить, не забывать о них. Для нас, всех родственников, это очень важно", - подчеркнула жена одного из разведчиков.

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"Фото воинов на мемориале - это всегда побуждение для нас помнить о том великом подвиге, который они совершили для возрождения, сохранения и развития нашего Украинского государства. Каждый из нас, глядя на них, должен помнить о той ответственности, которую мы имеем перед ними - продолжать бороться за свободу и независимость", - сказал викарий Киевской епархии, епископ Васильковский Ефрем.

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"Мы помним каждого из ребят на этих фото, тот подвиг, который они совершили в борьбе за свободу Украины. И продолжаем битву, чтобы все это не было напрасным. Наша самая большая мечта - чтобы количество фотографий на этом мемориале и в этой книге не увеличивалось", - сказал офицер спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным Хохол.



После церемонии освящения к мемориалу героям-разведчикам возложили живые цветы.



"Вечная честь, почет и слава павшим в бою за Украину воинам! Слава Украине!" - добавили в ГУР.