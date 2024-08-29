У Києві біля Михайлівського собору відкрили меморіал на честь полеглих розвідників. ФОТОрепортаж

29 серпня 2024 року біля Михайлівського собору в Києві відбулось відкриття меморіалу, присвяченого полеглим у бою воїнам спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки МОУ.

Під час заходу також презентували "Книгу пам’яті", де описано історії бойового та життєвого шляху розвідників.



У заході взяли участь рідні та близькі люди полеглих за волю української нації, їхні бойові побратими, представники українського духовенства, які освятили меморіал, та офіцери ГУР МОУ.











"Хочу вклонитись хлопцям, які віддали своє життя заради захисту України. Дякую воїнам, бойовим побратимам, які стоять сьогодні поруч з нами, приїхали з регіону виконання бойових завдань. Воєнна розвідка України пишається усіма своїми воїнами ― мужніми синами нашої Батьківщини", ― сказав Герой України, офіцер ГУР МОУ з позивним Філософ.



"Вони віддали своє життя за наших дітей, за наше майбутнє. Тому сьогодні надважливо пам’ятати, не забувати про них. Для нас, усіх родичів, це дуже важливо", ― наголосила дружина одного із розвідників.

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"Фото воїнів на меморіалі ― це завжди спонука для нас пам’ятати про той великий подвиг, який вони звершили для відродження, збереження та розбудови нашої Української держави. Кожен із нас, дивлячись на них, має пам’ятати про ту відповідальність, яку ми маємо перед ними ― продовжувати боротися за свободу й незалежність", ― промовив вікарій Київської єпархії, єпископ Васильківський Єфрем.

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"Ми памʼятаємо кожного з хлопців на цих фото, той подвиг, який вони здійснили у боротьбі за свободу України. І продовжуємо битву, щоб все це не було даремним. Наша найбільша мрія ― щоб кількість світлин на цьому меморіалі і в цій книзі не збільшувалася", ― сказав офіцер спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" з позивним Хохол.



Після церемонії освячення до меморіалу героям-розвідникам поклали живі квіти.



"Вічна честь, пошана й слава полеглим в бою за Україну воїнам! Слава Україні!", - додали в ГУР.