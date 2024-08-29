У Києві відкрився Меморіальний монумент загиблим захисникам, - Кличко. ФОТОрепортаж

У День пам’яті захисників України на Лісовому кладовищі в Києві відкрили Меморіальний монумент загиблим воїнам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Він також відвідав Меморіал полеглим захисникам на вул. Грушевського та вшанував пам’ять героїв.

"У День памʼяті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відкрили на Лісовому кладовищі Меморіальний монумент загиблим киянам — захисникам та захисницям. Він розміщений поруч з алеєю почесних поховань воїнів, які віддали свої життя за свободу і незалежність нашої держави. Головний елемент Меморіалу — козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що на території Лісового кладовища поховані 1092 полеглих киян-воїнів. За його словами, такий Меморіал планується відкрити і на Берковецькому кладовищі, де поховані 738 воїнів.

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Кличко нагадав і про інші локації, де кияни вшановують пам’ять захисників.

"Сьогодні люди несуть квіти на вулицю Трьохсвятительську - до Стіни Памʼяті воїнам, загиблим у російсько-українській війні (з 2014 року). А також до Меморіалу полеглим киянам-захисникам, який столиця відкрила 29 серпня 2021 року, у річницю Іловайської трагедії (на перехресті вулиці Грушевського та Петрівської алеї). Та на кладовища, де облаштовані алеї почесних поховань наших Героїв. Вічна памʼять та шана полеглим захисникам української держави!" - наголосив Віталій Кличко.

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