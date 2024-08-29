В Киеве открылся Мемориальный монумент погибшим защитникам, - Кличко. ФОТОрепортаж

В День памяти защитников Украины на Лесном кладбище в Киеве открыли Мемориальный монумент погибшим воинам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он также посетил Мемориал павшим защитникам на ул. Грушевского и почтил память героев.

"В День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, открыли на Лесном кладбище Мемориальный монумент погибшим киевлянам – защитникам и защитницам. Он расположен рядом с аллеей почетных погребений воинов, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашего государства. Главный элемент Мемориала – казацкий крест, символизирующий стойкость, верность принципам и несокрушимость", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что на территории Лесного кладбища похоронены 1092 погибших киевлян-воинов. По его словам, такой Мемориал планируется открыть и на Берковецком кладбище, где похоронены 738 воинов.

Кличко напомнил и о других локациях, где киевляне чтят память защитников.

"Сегодня люди несут цветы на улицу Трехсвятительскую – к Стене Памяти воинам, погибшим в российско-украинской войне (с 2014 года). А также к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам, который столица открыла 29 августа 2021 года, в годовщину Иловайской трагедии (на перекрестке улицы Грушевского и Петровской аллеи). И на кладбища, где оборудованы аллеи почетных захоронений наших Героев. Вечная память и уважение павшим защитникам украинского государства!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте также: Кабмин утвердил порядок перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище











