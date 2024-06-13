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Кабмин утвердил порядок перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище

Порядки перепоховання на Національному військовому кладовищі під Києвом

Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Итак, утверждены:

  • порядок осуществления перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и похоронены на временно оккупированных территориях (после их деоккупации).
  • порядок осуществления перезахоронения на военном мемориальном кладбище Героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда".
  • порядок осуществления перезахоронения в колумбарии на мемориальном кладбище погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и приняли присягу на верность украинскому народу и урны с прахом которых похоронены в колумбарных нишах на других кладбищах.

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Создание Национального военного мемориального кладбища

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.

Национальное военное мемориальное кладбище - общенациональное место чествования и увековечения памяти погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Мемориальный комплекс предусматривает не только наличие военного кладбища со всеми необходимыми ритуальными сооружениями для организации почетных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также здесь будет музейный комплекс, который увековечит память умерших (погибших) Защитников и Защитниц Украины.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища

23 февраля Кабинет Министров утвердил порядок использования средств на строительство Национального военного мемориального кладбища, а 4 марта упростил процедуру удаления зеленых насаждений для строительства кладбища.

27 марта и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

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Кабмін України затвердив порядки перепоховання...
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13.06.2024 15:32 Ответить
Отдавая дань героям бросать хоронить будут в болоте.
Зависимая экспертиза бурила шурфы, вода появляется на 80 см.
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13.06.2024 18:36 Ответить
 
 