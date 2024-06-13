Кабмин утвердил порядок перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище

Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Итак, утверждены:

порядок осуществления перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и похоронены на временно оккупированных территориях (после их деоккупации).

порядок осуществления перезахоронения на военном мемориальном кладбище Героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда".

порядок осуществления перезахоронения в колумбарии на мемориальном кладбище погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и приняли присягу на верность украинскому народу и урны с прахом которых похоронены в колумбарных нишах на других кладбищах.

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Создание Национального военного мемориального кладбища

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.

Национальное военное мемориальное кладбище - общенациональное место чествования и увековечения памяти погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Мемориальный комплекс предусматривает не только наличие военного кладбища со всеми необходимыми ритуальными сооружениями для организации почетных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также здесь будет музейный комплекс, который увековечит память умерших (погибших) Защитников и Защитниц Украины.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища

23 февраля Кабинет Министров утвердил порядок использования средств на строительство Национального военного мемориального кладбища, а 4 марта упростил процедуру удаления зеленых насаждений для строительства кладбища.

27 марта и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.