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Конкурс проектов мемориального комплекса "Бузковий гай" объявили в Херсоне

меморіальний комплекс

В Херсонской МВА объявили о старте архитектурного конкурса на определение лучшего проекта Мемориального комплекса "Бузковий гай" памяти защитников Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко в телеграме.

1 мая стартовал архитектурный конкурс на определение лучшего проекта Мемориального комплекса "Бузковий гай" памяти защитников Херсона.

Детали конкурса

Отмечается, что к участию в конкурсе приглашаются специалисты, авторские коллективы, юридические лица.

По плану проект комплекса должен охватывать границы улиц Нефтяников - Дмитрия Донцова - 2-ю Западную - 5-ю Западную.

В ОВА рассказали о требованиях к материалам проекта и оформлению материалов в электронном виде.

Подача регистрационных заявок на Конкурс и получение конкурсной документации - с 1 по 10 мая 2024 года. Конкурс начнется с 13 мая 2024 года и продлится до 9 августа 2024 года.

Проекты будущего мемориального комплекса надо прислать на почту: [email protected] с пометкой "На конкурс".

Три проекта-победителя получат денежное вознаграждение в размере 65, 35 и 20 тысяч гривен. Право на дальнейшую разработку проектной документации получит проект-победитель.

Также смотрите: Во Львове объявили победителей конкурса на проект мемориала Героев Украины. ФОТОрепортаж

"БУЗКОВИЙ ГАЙ" - МЕСТО ПОДВИГА ЗАЩИТНИКОВ ХЕРСОНА

1 марта 2022 года бойцы Сил территориальной обороны Херсона получили приказ садиться в автобусы и выдвигаться на позиции. Несколько десятков вооруженных автоматами, гранатами Ф1 и двумя "Мухами" бойцов стали в Бузковом сквере на улице Нефтяников и на площади Белозерской. Там четыре десятка херсонцев вступили в бой с россиянами, чьи силы значительно преобладали. В неравном бою погибли до 30 теробороновцев.

меморіальний комплекс "Бузковий гай"

После деоккупации города, следователи и представители криминалистической лаборатории вместе с группой специалистов взрывотехнической службы посетили "Бузковий парк" по улице Нефтяников. На месте осмотра правоохранители изъяли достаточно вещественных доказательств, подтверждающих военное преступление российской армии.

Долгое время о том бое почти не было известно. Видео с павшими теробороновцами, появившееся в Сети 2 марта, исчезло с Youtube, а россияне пытались скрыть этот эпизод.

В марте 2023 года, в первую годовщину боя, в Бузковом сквере установили памятный знак в честь погибших теробороновцев.

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Херсон під обстрілами а цим клоунасс з Києва цього не видно...
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01.05.2024 20:42 Ответить
невже не можна поки що спланувати, затвердити та чекати???
влада міста впевнена на всі , що на тому місці більше не буде боїв?
що там більше не загинуть Українці???
чи бабло треба списди.. чи списа.. ти
вже перемога???
чи хоч орки відступають???
впід Києвом меморіал,
тут теж щось для пам"яті загиблих...
треба....
дуже треба, щоб бачили та пам"ятали, але не сьогодня
кожна потрачена сотня тисяч грн не на ЗСУ, це смерть нашого захисника
це не вилікуваний поранений
це не вбитих 1-2-3 підара
це не знищена ********** техніка
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01.05.2024 20:58 Ответить
Зе виродки кинули Херсон, подарувавши його рашистам....
Тільки місцеві хлопці стали на захист свого міста, необстріляні і мало знаючи що в техниці кацапів є і прибори ночного бачення і теплобачення,шансів у них не було ніяких проти БТР ів кацапів.
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01.05.2024 23:15 Ответить
 
 