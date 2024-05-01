Конкурс проектов мемориального комплекса "Бузковий гай" объявили в Херсоне

В Херсонской МВА объявили о старте архитектурного конкурса на определение лучшего проекта Мемориального комплекса "Бузковий гай" памяти защитников Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко в телеграме.

1 мая стартовал архитектурный конкурс на определение лучшего проекта Мемориального комплекса "Бузковий гай" памяти защитников Херсона.

Детали конкурса

Отмечается, что к участию в конкурсе приглашаются специалисты, авторские коллективы, юридические лица.

По плану проект комплекса должен охватывать границы улиц Нефтяников - Дмитрия Донцова - 2-ю Западную - 5-ю Западную.

В ОВА рассказали о требованиях к материалам проекта и оформлению материалов в электронном виде.

Подача регистрационных заявок на Конкурс и получение конкурсной документации - с 1 по 10 мая 2024 года. Конкурс начнется с 13 мая 2024 года и продлится до 9 августа 2024 года.

Проекты будущего мемориального комплекса надо прислать на почту: [email protected] с пометкой "На конкурс".

Три проекта-победителя получат денежное вознаграждение в размере 65, 35 и 20 тысяч гривен. Право на дальнейшую разработку проектной документации получит проект-победитель.

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"БУЗКОВИЙ ГАЙ" - МЕСТО ПОДВИГА ЗАЩИТНИКОВ ХЕРСОНА

1 марта 2022 года бойцы Сил территориальной обороны Херсона получили приказ садиться в автобусы и выдвигаться на позиции. Несколько десятков вооруженных автоматами, гранатами Ф1 и двумя "Мухами" бойцов стали в Бузковом сквере на улице Нефтяников и на площади Белозерской. Там четыре десятка херсонцев вступили в бой с россиянами, чьи силы значительно преобладали. В неравном бою погибли до 30 теробороновцев.

После деоккупации города, следователи и представители криминалистической лаборатории вместе с группой специалистов взрывотехнической службы посетили "Бузковий парк" по улице Нефтяников. На месте осмотра правоохранители изъяли достаточно вещественных доказательств, подтверждающих военное преступление российской армии.

Долгое время о том бое почти не было известно. Видео с павшими теробороновцами, появившееся в Сети 2 марта, исчезло с Youtube, а россияне пытались скрыть этот эпизод.

В марте 2023 года, в первую годовщину боя, в Бузковом сквере установили памятный знак в честь погибших теробороновцев.