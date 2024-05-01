Конкурс проєктів меморіального комплексу "Бузковий гай" оголосили в Херсоні

У Херсонській МВА оголосили про старт архітектурного конкурсу на визначення найкращого проєкту Меморіального комплексу "Бузковий гай" пам’яті захисників Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко у телеграмі.

1 травня стартував архітектурний конкурс на визначення найкращого проєкту Меморіального комплексу "Бузковий гай" пам’яті захисників Херсону.

Деталі конкурсу

Зазначається, що до участі у конкурсі запрошуються фахівці, авторські колективи, юридичні особи.

За планом проєкт комплексу має охоплювати межі вулиць Нафтовиків – Дмитра Донцова – 2-гу Західну – 5-ту Західну.

В ОВА розповіли про вимоги до матеріалів проєкту та оформлення матеріалів у електронному вигляді.

Подання реєстраційних заявок на Конкурс та отримання конкурсної документації з 1 по 10 травня 2024 року. Конкурс розпочнеться з 13 травня 2024 року і триватиме до 9 серпня 2024 року.

Проєкти майбутнього меморіального комплексу треба надіслати на пошту: [email protected] з приміткою "На конкурс".

Три проєкти-переможці отримають грошову винагороду розміром 65, 35 та 20 тисяч гривень. Право на подальшу розробку проєктної документації отримає проєкт-переможець.

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БУЗКОВИЙ ГАЙ - МІСЦЕ ПОДВИГУ ОБОРОНЦІВ ХЕРСОНУ

1 березня 2022 року бійці Сил територіальної оборони Херсону отримали наказ сідати в автобуси та висуватись на позиції. Кілька десятків озброєних автоматами, гранатами Ф1 та двома "Мухами" бійців стали у Бузковому сквері на вулиці Нафтовиків та на площі Білозерській.Там чотири десятки херсонців вступили в бій з росіянами, чиї сили значно переважали. У нерівному бою загинули до 30 тероборонівців.

Після деокупації міста, слідчі та представники криміналістичної лабораторії разом із групою спеціалістів вибухотехнічної служби відвідали "Бузковий парк" по вулиці Нафтовиків. На місці огляду правоохоронці вилучили достатньо речових доказів, що підтверджують воєнний злочин російської армії.

Тривалий час про той бій майже не було відомо. Відео з полеглими тероборонівцями, що з'явилося в Мережі 2 березня, зникло з Youtube, а росіяни намагалися приховати цей епізод.

У березні 2023 року, в першу річницю бою, у Бузковому сквері встановили пам'ятний знак на честь загиблих тероборонівців.