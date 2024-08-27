Брюссель передав 3000 бронежилетів для столичних медиків та рятувальників, які ліквідують наслідки російських обстрілів, - Кличко. ФОТО

Місто-побратим Києва – Брюссель – передав три тисячі бронежилетів для працівників столичних служб, які виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ отримав в якості благодійної допомоги від мерії нашого міста-побратима – Брюсселя та Брюссельської лікарні Сен-Пьєр 3 тисячі бронежилетів (невійськового призначення). Бронежилети захищатимуть столичних медиків та працівників екстрених, комунальних служб під час надання ними допомоги постраждалим від російських атак, під час ліквідації наслідків обстрілів", – зазначив Кличко.

Бронежилети передали керівниця відділу економічних та міжнародних зв’язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт та Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс, зазначив мер Києва. Він подякував Брюсселю та його меру Філіпу Клозу, який постійно підтримує і допомагає Києву та Україні.

"Партнерство наших міст, що розпочалося з травня 2022 року, вже принесло багато користі. Брюссель допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. Передав за час повномасштабної війни нашому місту гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто. Дякуємо за дружбу і реальну підтримку! Разом ми сильніші!" – наголосив Кличко.

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