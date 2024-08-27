Брюссель передал 3000 бронежилетов для столичных медиков и спасателей, ликвидирующих последствия российских обстрелов, - Кличко. ФОТО

Город-побратим Киева - Брюссель - передал три тысячи бронежилетов для работников столичных служб, которые выезжают на ликвидацию последствий российских обстрелов.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев получил в качестве благотворительной помощи от мэрии нашего города-побратима - Брюсселя и Брюссельской больницы Сен-Пьер 3 тысячи бронежилетов (невоенного назначения). Бронежилеты будут защищать столичных медиков и работников экстренных, коммунальных служб при оказании ими помощи пострадавшим от российских атак, при ликвидации последствий обстрелов", - отметил Кличко.

Бронежилеты передали руководитель отдела экономических и международных связей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Люк Якобс, отметил мэр Киева. Он поблагодарил Брюссель и его мэра Филиппа Клоза, который постоянно поддерживает и помогает Киеву и Украине.

"Партнерство наших городов, начавшееся с мая 2022 года, уже принесло много пользы. Брюссель помогает в оснащении киевских медучреждений, стажировке медиков. Передал за время полномасштабной войны нашему городу гуманитарную помощь, оборудование, спецавто. Спасибо за дружбу и реальную поддержку! Вместе мы сильнее!" - подчеркнул Кличко.

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