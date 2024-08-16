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Новости
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Столичная громада передала 600 "Мавиков" и FPV-дронов 5-й киевской штурмовой бригаде, - Кличко

Кличко передав допомогу 5 штурмовій бригаді

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы 600 беспилотников различных типов бойцам 5-й отдельной штурмовой киевской бригады.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Передал от громады столицы очередную партию помощи нашим защитникам на фронт. К бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады отправились на Донетчину 600 БпЛА. Из них 300 10-дюймовых FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов MAVIC", - написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что в конце июля он в очередной раз посещал военных на передовой и тогда передал 5-й штурмовой еще 250 БпЛА различных типов.

"Сегодня, когда ситуация на фронте очень сложная, нашим защитникам особенно нужны поддержка и помощь. И мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать бойцов необходимым оборудованием и снаряжением и приближать Победу", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе и передал от громады Киева около 500 дронов и системы РЭБ.

Также в начале августа Кличко передал от Киевской громады 1200 БПЛА различных типов и 60 автомобильных систем РЭБ бойцам 112-й отдельной бригады теробороны Киева.

Автор: 

беспилотник (3559) Киев (25489) Кличко Виталий (4637) 5 ОШБр (92)


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Топ комментарии
+9
Вірю Кличку і Порошенко .
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16.08.2024 20:34
+7
Дякуємо!
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16.08.2024 20:27
+4
власть весной строила дорогу с Волчанска в Харьков. тебя это не возбудило?
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16.08.2024 20:52
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Дякуємо!
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16.08.2024 20:27 Ответить
Вірю Кличку і Порошенко .
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16.08.2024 20:34 Ответить
Гімно, те що ти кажеш немає жодного доказу.
Те що Кличко робе для фронту - доказів безліч.
Тому іди *****
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16.08.2024 21:00 Ответить
кличко, у мене у будинку райадміністрація перекладає плитку.
кошторис робіт щонайменше на десяток Мавіків
скільки таких під"їздів по Києву ?
твої дії, віталік..... ?
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16.08.2024 20:35 Ответить
власть весной строила дорогу с Волчанска в Харьков. тебя это не возбудило?
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16.08.2024 20:52 Ответить
такие как ты через месяц будут гундеть на всех форумах, что Кличко не занимается благоустройством города. ты видел дороги в дарницком районе, а там ставленник зеленского рулит.
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16.08.2024 20:55 Ответить
Який ти класний економіст , а чому ти в метро туалети миєш ?
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16.08.2024 20:49 Ответить
Киев готов к отключению электричества? На ТЭС газа/угля нет? Та и хер на тот Киев
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16.08.2024 22:21 Ответить
А что на фронт передал 95 квартал ? Так и Зеленский как доллоровый миллионер мог тоже на ЗСУ пожертвовать ? Или он только воровать может ?
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16.08.2024 22:41 Ответить
 
 