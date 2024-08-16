Столичная громада передала 600 "Мавиков" и FPV-дронов 5-й киевской штурмовой бригаде, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы 600 беспилотников различных типов бойцам 5-й отдельной штурмовой киевской бригады.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Передал от громады столицы очередную партию помощи нашим защитникам на фронт. К бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады отправились на Донетчину 600 БпЛА. Из них 300 10-дюймовых FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов MAVIC", - написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что в конце июля он в очередной раз посещал военных на передовой и тогда передал 5-й штурмовой еще 250 БпЛА различных типов.

"Сегодня, когда ситуация на фронте очень сложная, нашим защитникам особенно нужны поддержка и помощь. И мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать бойцов необходимым оборудованием и снаряжением и приближать Победу", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе и передал от громады Киева около 500 дронов и системы РЭБ.

Также в начале августа Кличко передал от Киевской громады 1200 БПЛА различных типов и 60 автомобильных систем РЭБ бойцам 112-й отдельной бригады теробороны Киева.