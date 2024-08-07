1200 БПЛА и 60 систем РЭБ получила бригада ТрО от громады Киева, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

112 отдельная бригада Территориальной обороны Киева получила от столичной громады большую партию беспилотников и системы РЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще 1200 БПЛА разных типов и 60 автомобильных систем РЭБ, часть из которых уже поехали на фронт, передали от громады столицы бойцам 112-й отдельной бригады терробороны Киева. Город и дальше будет помогать нашим военным приближать Победу! Слава Украине и ее Героям!" – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что город постоянно помогает своим защитникам.











"Раньше, в конце мая, в день 6-й годовщины основания 112-й бригады, бойцы получили от столицы более 800 дронов разных типов. Всего с начала этого года Киев выделил из бюджета на оснащение бригады 400 млн грн", - подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения военные 112 бригады защищали Киев на броварском и гостомельском направлениях. Затем сражались с врагом в Бахмуте. А сегодня воюют на Донбассе, на харьковском и херсонском направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев помог Антитеррористическому центру почти на полмиллиарда гривен, - Кличко











Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал Антитеррористическому центру помощь от громады Киева почти на полмиллиарда гривен: дроны-самолеты, системы РЭБ, приборы ночного видения, средства радиосвязи и другое оборудование.

Всего с начала года Киев выделил на помощь военным уже 7,5 млрд грн.