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1200 БПЛА и 60 систем РЭБ получила бригада ТрО от громады Киева, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

112 отдельная бригада Территориальной обороны Киева получила от столичной громады большую партию беспилотников и системы РЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще 1200 БПЛА разных типов и 60 автомобильных систем РЭБ, часть из которых уже поехали на фронт, передали от громады столицы бойцам 112-й отдельной бригады терробороны Киева. Город и дальше будет помогать нашим военным приближать Победу! Слава Украине и ее Героям!" – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что город постоянно помогает своим защитникам.

БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони

"Раньше, в конце мая, в день 6-й годовщины основания 112-й бригады, бойцы получили от столицы более 800 дронов разных типов. Всего с начала этого года Киев выделил из бюджета на оснащение бригады 400 млн грн", - подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения военные 112 бригады защищали Киев на броварском и гостомельском направлениях. Затем сражались с врагом в Бахмуте. А сегодня воюют на Донбассе, на харьковском и херсонском направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев помог Антитеррористическому центру почти на полмиллиарда гривен, - Кличко

БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал Антитеррористическому центру помощь от громады Киева почти на полмиллиарда гривен: дроны-самолеты, системы РЭБ, приборы ночного видения, средства радиосвязи и другое оборудование.

Всего с начала года Киев выделил на помощь военным уже 7,5 млрд грн.

Автор: 

беспилотник (3589) Кличко Виталий (4640) помощь (7800) ВСУ (6587) РЭБ (130)


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Топ комментарии
+11
Головне що вони Зеленського не косплеять ...
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07.08.2024 17:03
+8
Який Кличко молодець!!!
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07.08.2024 16:50
+5
Кличко і Порошенко один одного косплеять.
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07.08.2024 16:48
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Кличко і Порошенко один одного косплеять.
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07.08.2024 16:48 Ответить
Головне що вони Зеленського не косплеять ...
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07.08.2024 17:03 Ответить
тому що вони намагаються бути оригінальними, бо косплейщиків зеленського у країні повно, навіть ціла парламентська партія є.
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07.08.2024 17:52 Ответить
ага, прямо один в один - Кличко купляє за гроші міста, а Порошенко за свої. а так все ніби правильно. добре що хоч з міського виділяють. Але це ж він не сам, це міськрада так постановила.
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07.08.2024 17:58 Ответить
о, так і знав, що хтось прикопається)) Тоді, якщо бути ще "святіше за папу", зроблю уточнення - Порошенко купляє замсвої тіко половину, а другу половину збирає "Справа громад".

ну, тепер нам обом стало легше...
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07.08.2024 18:08 Ответить
ні, ти не будеш святіше (хоч і папи інколи брешуть гірше за політиків). Бо ще раз - Петро все ж платить свої (хай половину і це всім відомо), а Вітя - кошти громади. не бачиш різниці - змий зелену блювотину з очей.
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07.08.2024 18:13 Ответить
ну шо ж ти такий грубий? хіба я стверджував, що Віталік платить свої? чи тобі теж в очах щось заважає уважно прочитати комент перед метанням лайна?
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07.08.2024 18:22 Ответить
Який Кличко молодець!!!
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07.08.2024 16:50 Ответить
ця влада скинула на мівсцевів бюджети досить багато того, що мусила фінансувати сама. Але їм те не пофеньшую - вони стільки крадуть, що на оборонуеніяк не вистачає.
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07.08.2024 18:00 Ответить
 
 