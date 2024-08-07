УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7339 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 378 11

1200 БПЛА та 60 систем РЕБ отримала бригада ТрО від громади Києва, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

112 окрема бригада Територіальної оборони Києва отримала від столичної громади велику партію безпілотників та системи РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Іще 1200 БПЛА різних типів та 60 автомобільних систем РЕБ, частина з яких вже поїхали на фронт, передали від громади столиці бійцям 112-ї окремої бригади тероборони Києва. Місто й надалі допомагатиме нашим військовим наближати Перемогу! Слава Україні та її Героям!" - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто постійно допомагає своїм захисникам.

БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони

"Раніше, наприкінці травня, в день 6-ї річниці заснування 112-ї бригади, бійці отримали від столиці понад 800 дронів різних типів. Загалом від початку цього року Київ виділив з бюджету на оснащення бригади 400 млн грн", - наголосив Кличко.

Мер нагадав, що від перших днів повномасштабного вторгнення військові 112 бригади боронили Київ на броварському і гостомельському напрямках. Потім билися з ворогом в Бахмуті. А сьогодні воюють на Донбасі, на харківському та херсонському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ допоміг Антитерористичному центру майже на пів мільярда гривень, - Кличко

БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони
БПЛА і РЕБ від Києва для 112 бригади тероборони

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав Антитерористичному центру допомогу від громади Києва майже на пів мільярда гривень: дрони-літаки, системи РЕБ, прилади нічного бачення, засоби радіозв’язку та інше обладнання.

Загалом з початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 7,5 млрд грн.

Автор: 

безпілотник (4165) Кличко Віталій (3512) допомога (8348) ЗСУ (7545) РЕБ (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Головне що вони Зеленського не косплеять ...
показати весь коментар
07.08.2024 17:03
+8
Який Кличко молодець!!!
показати весь коментар
07.08.2024 16:50
+5
Кличко і Порошенко один одного косплеять.
показати весь коментар
07.08.2024 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кличко і Порошенко один одного косплеять.
показати весь коментар
07.08.2024 16:48 Відповісти
Головне що вони Зеленського не косплеять ...
показати весь коментар
07.08.2024 17:03 Відповісти
тому що вони намагаються бути оригінальними, бо косплейщиків зеленського у країні повно, навіть ціла парламентська партія є.
показати весь коментар
07.08.2024 17:52 Відповісти
ага, прямо один в один - Кличко купляє за гроші міста, а Порошенко за свої. а так все ніби правильно. добре що хоч з міського виділяють. Але це ж він не сам, це міськрада так постановила.
показати весь коментар
07.08.2024 17:58 Відповісти
о, так і знав, що хтось прикопається)) Тоді, якщо бути ще "святіше за папу", зроблю уточнення - Порошенко купляє замсвої тіко половину, а другу половину збирає "Справа громад".

ну, тепер нам обом стало легше...
показати весь коментар
07.08.2024 18:08 Відповісти
ні, ти не будеш святіше (хоч і папи інколи брешуть гірше за політиків). Бо ще раз - Петро все ж платить свої (хай половину і це всім відомо), а Вітя - кошти громади. не бачиш різниці - змий зелену блювотину з очей.
показати весь коментар
07.08.2024 18:13 Відповісти
ну шо ж ти такий грубий? хіба я стверджував, що Віталік платить свої? чи тобі теж в очах щось заважає уважно прочитати комент перед метанням лайна?
показати весь коментар
07.08.2024 18:22 Відповісти
Який Кличко молодець!!!
показати весь коментар
07.08.2024 16:50 Відповісти
ця влада скинула на мівсцевів бюджети досить багато того, що мусила фінансувати сама. Але їм те не пофеньшую - вони стільки крадуть, що на оборонуеніяк не вистачає.
показати весь коментар
07.08.2024 18:00 Відповісти
 
 