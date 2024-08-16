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Новини
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Столична громада передала 600 "Мавіків" та FPV-дронів 5 київській штурмовій бригаді, - Кличко

Кличко передав допомогу 5 штурмовій бригаді

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці 600 безпілотників різних типів бійцям 5 окремої штурмової Київської бригади.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передав від громади столиці чергову партію допомоги нашим захисникам на фронт. До бійців 5-ї окремої київської штурмової бригади вирушили на Донбас 600 БпЛА. Із них 300 10-дюймових FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів MAVIC", - написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що наприкінці липня він вкотре відвідував військових на передовій і тоді передав 5-й штурмовій ще 250 БпЛА різних типів.

"Сьогодні, коли ситуація на фронті дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні підтримка й допомога. І ми робимо все можливе, щоб забезпечувати бійців необхідним обладнанням і спорядженням та наближати Перемогу", - наголосив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав 4 бригади на Харківському напрямку та на Донбасі і передав від громади Києва близько 500 дронів та системи РЕБ.

Також на початку серпня Кличко передав від Київської громади 1200 БПЛА різних типів та 60 автомобільних систем РЕБ бійцям 112 окремої бригади тероборони Києва.

Автор: 

безпілотник (4120) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) 5 ОШБр (93)


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Топ коментарі
+9
Вірю Кличку і Порошенко .
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16.08.2024 20:34
+7
Дякуємо!
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16.08.2024 20:27
+4
власть весной строила дорогу с Волчанска в Харьков. тебя это не возбудило?
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16.08.2024 20:52
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Дякуємо!
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16.08.2024 20:27 Відповісти
Вірю Кличку і Порошенко .
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16.08.2024 20:34 Відповісти
Гімно, те що ти кажеш немає жодного доказу.
Те що Кличко робе для фронту - доказів безліч.
Тому іди *****
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16.08.2024 21:00 Відповісти
кличко, у мене у будинку райадміністрація перекладає плитку.
кошторис робіт щонайменше на десяток Мавіків
скільки таких під"їздів по Києву ?
твої дії, віталік..... ?
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16.08.2024 20:35 Відповісти
власть весной строила дорогу с Волчанска в Харьков. тебя это не возбудило?
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16.08.2024 20:52 Відповісти
такие как ты через месяц будут гундеть на всех форумах, что Кличко не занимается благоустройством города. ты видел дороги в дарницком районе, а там ставленник зеленского рулит.
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16.08.2024 20:55 Відповісти
Який ти класний економіст , а чому ти в метро туалети миєш ?
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16.08.2024 20:49 Відповісти
Киев готов к отключению электричества? На ТЭС газа/угля нет? Та и хер на тот Киев
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16.08.2024 22:21 Відповісти
А что на фронт передал 95 квартал ? Так и Зеленский как доллоровый миллионер мог тоже на ЗСУ пожертвовать ? Или он только воровать может ?
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16.08.2024 22:41 Відповісти
 
 