Алея пам’яті захисників України по вул. Оранжерейна, 2 в Києві під загрозою знищення, - ГО "ДФТГ Гостомеля". ВІДЕО+ФОТО

14 жовтня 2024 року об 11:00 у Києві в річницю відкриття Алеї Памʼяті Захисників України, яка розташована на території військового кладовища за адресою вул. Оранжерейна, 2, відбудеться вшанування пам'яті полеглих Героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадську організацію "Добровольче формування територіальної громади Гостомеля".

Також, як зазначається, о 12:00 розпочнеться автопробіг, присвячений Пам’яті Захисників України.

Організатори зазначають, що планують проїхати маршрутом від вул. Оранжерейна, 2, де розташована Алея Памʼяті Захисників України, до Офісу Президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів, посольства Америки, Великої Британії, Німеччини, а також до Київської міської державної адміністрації. Мета заходу - не лише вшанування загиблих Героїв, а й привернення уваги влади до питання загрози знищення Алеї пам’яті захисникам України, адже біля неї планується встановлення торговельної двоповерхової споруди.

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Збір підписів проти зведення МАФу продовжується по вулиці Оранжерейна, 2 на Алеї Памʼяті Захисників України цілодобово.



