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Алея пам’яті захисників України по вул. Оранжерейна, 2 в Києві під загрозою знищення, - ГО "ДФТГ Гостомеля". ВІДЕО+ФОТО

14 жовтня 2024 року об 11:00 у Києві в річницю відкриття Алеї Памʼяті Захисників України, яка розташована на території військового кладовища за адресою вул. Оранжерейна, 2, відбудеться вшанування пам'яті полеглих Героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадську організацію "Добровольче формування територіальної громади Гостомеля".

Також, як зазначається, о 12:00 розпочнеться автопробіг, присвячений Пам’яті Захисників України.

Організатори зазначають, що планують проїхати маршрутом від вул. Оранжерейна, 2, де розташована Алея Памʼяті Захисників України, до Офісу Президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів, посольства Америки, Великої Британії, Німеччини, а також до Київської міської державної адміністрації. Мета заходу - не лише вшанування загиблих Героїв, а й привернення уваги влади до питання загрози знищення Алеї пам’яті захисникам України, адже біля неї планується встановлення торговельної двоповерхової споруди.

Також дивіться: У Києві біля Михайлівського собору відкрили меморіал на честь полеглих розвідників. ФОТОрепортаж

Збір підписів проти зведення МАФу продовжується по вулиці Оранжерейна, 2 на Алеї Памʼяті Захисників України цілодобово.

Алея пам'яті
Алея пам'яті

Автор: 

пам’ять (1190) автопробіг (26) МАФи (95) Гостомель (141)


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Топ коментарі
+10
Срати хотіли зелені клоуни на всіх. Вони тупо бабло рубають.
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13.10.2024 15:47
+9
А тобі вже Кличко нагадив в штанці,мабуть після Порошенка.
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13.10.2024 15:58
+8
Гадаєш що Кличко має про все знати? Зараз тему піднято, ось і побачимо його реакцію. Якщо землю під забудову відвели, то це велика ганьба Київської Ради
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13.10.2024 15:58
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Алеї пам'яті захисникам України, адже біля неї планується встановлення торговельної двоповерхової споруди. Джерело:
А Кличко про це знає чи вже ні.? Він взагалі мер столиці чи якийсь пам'ятник давнини, нагадування про погане недавнє минуле.
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13.10.2024 15:47 Відповісти
А тобі вже Кличко нагадив в штанці,мабуть після Порошенка.
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13.10.2024 15:58 Відповісти
Гадаєш що Кличко має про все знати? Зараз тему піднято, ось і побачимо його реакцію. Якщо землю під забудову відвели, то це велика ганьба Київської Ради
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13.10.2024 15:58 Відповісти
Срати хотіли зелені клоуни на всіх. Вони тупо бабло рубають.
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13.10.2024 15:47 Відповісти
а чого воно на проїзжій частині? чого не за забором? таке не повинно бути у тиші і від машинних вихлопів?
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13.10.2024 15:55 Відповісти
Що "воно"?
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13.10.2024 16:13 Відповісти
кладовище
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15.10.2024 10:09 Відповісти
..за тим бетонним парканом знаходиться відоме кладовище, буквально пару метрів серед тих дерев..
а мовчати про нинішніх Героїв (шоб Зєля-Підєрмачна з пацанами зайве не хвилювалися), та ще й коли персональне кладовище зєлєнскіх й дОсі невпинно росте через її нікчемне Его та комплекси, мабуть, не варто.. і тим більше не варто ситуацію "замітати під килимок"..
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13.10.2024 16:21 Відповісти
я не епитаю, що за парканом, там і так про це написано. чого алея на проїзжій частини у машинних вихлопах ішумі. виглчдає так, наче притулились, де було.
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15.10.2024 10:11 Відповісти
О ще один торговий сарай для ''шпекулянтів''. Ось лише на два поверхи. Це щось по жлобськи як для Києва!
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13.10.2024 16:30 Відповісти
Так понаїхало жлободронів.
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13.10.2024 17:19 Відповісти
Правильно казав пуйло, ще зелена фашистська пропуйловська (це він промовчав) влада створила режим правління
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13.10.2024 16:40 Відповісти
Справжніх буйних мало , ось і нема мужиків ... все по Висоцькому . НЕМАЄ СПРАВЖНІЙ ВЛАДИ , ОДНІ ЖАДІБНІ ЗЕЛЕНІ ЗОМБАКИ
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13.10.2024 19:23 Відповісти
да задолбали вы детки, ЗЕ ЗЕ , другого аргумента не видете?
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13.10.2024 22:59 Відповісти
это позор, из аллее славы делать торгашню, а почему эти застройщики ещё не на фронте?
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13.10.2024 23:04 Відповісти
 
 