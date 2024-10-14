РФ атаковала FPV-дроном автомобиль на Херсонщине: Погибли две женщины, двое раненых. ФОТО (обновлено)

Российские оккупанты атаковали с дрона гражданскую машину возле Гавриловки в Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получили две женщины, 72 и 56 лет", - отметил он.

Также был ранен 46-летний водитель авто.

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В то же время в прокуратуре области сообщили, что в результате атаки 2 человека погибли, а два пострадали.

"14 октября 2024 года российские военные вблизи одного из населенных пунктов Бериславского района направили FPV-дрон на гражданский автомобиль, в котором находились пять человек.

В результате атаки две женщины, 72 и 56 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью. Ранения получили 72-летний мужчина и 63-летняя женщина. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении.



