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Новости Война
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РФ атаковала FPV-дроном автомобиль на Херсонщине: Погибли две женщины, двое раненых. ФОТО (обновлено)

Рашисти атакували авто на Херсонщині: Загинули 2 жінки, поранено чоловіка

Российские оккупанты атаковали с дрона гражданскую машину возле Гавриловки в Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получили две женщины, 72 и 56 лет", - отметил он.

Также был ранен 46-летний водитель авто.

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В то же время в прокуратуре области сообщили, что в результате атаки 2 человека погибли, а два пострадали.

"14 октября 2024 года российские военные вблизи одного из населенных пунктов Бериславского района направили FPV-дрон на гражданский автомобиль, в котором находились пять человек.

В результате атаки две женщины, 72 и 56 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью. Ранения получили 72-летний мужчина и 63-летняя женщина. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении.

РФ атакувала FPV-дроном цивільну автівку на Херсонщині: Загинули 2 особи, двоє поранених
РФ атакувала FPV-дроном цивільну автівку на Херсонщині: Загинули 2 особи, двоє поранених

Автор: 

обстрел (27672) Херсонская область (4859)


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Росіяни роблять все те саме, що вони робили вже сотні років. Вбивають місцеве населення, бо розуміть, що їх завжди будуть ненавидіти. Потім завезуть своє бидло з росії, або будь звідки , вклчаючи азіатські республики бувшого СССР. Це вже відбувається на захоплених територіях України. В Маріуполь навезли таджиків, які там почали обживатись.
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14.10.2024 15:03 Ответить
 
 