РФ атаковала FPV-дроном автомобиль на Херсонщине: Погибли две женщины, двое раненых. ФОТО (обновлено)
Российские оккупанты атаковали с дрона гражданскую машину возле Гавриловки в Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получили две женщины, 72 и 56 лет", - отметил он.
Также был ранен 46-летний водитель авто.
В то же время в прокуратуре области сообщили, что в результате атаки 2 человека погибли, а два пострадали.
"14 октября 2024 года российские военные вблизи одного из населенных пунктов Бериславского района направили FPV-дрон на гражданский автомобиль, в котором находились пять человек.
В результате атаки две женщины, 72 и 56 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью. Ранения получили 72-летний мужчина и 63-летняя женщина. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении.
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