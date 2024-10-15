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Окупанти скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. ФОТО

Сьогодні, 15 жовтня, російські війська атакувати громадський транспорт у Херсоні, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано атакувати громадський транспорт у Херсоні. Сьогодні ворог вчергове скинув вибухівку на маршрутку у Дніпровському районі", - йдеться в повідомленні.

Окупанти атакували маршрутку в Херсоні

Як зазначається, пасажир і водій не травмувалися. В автобусі пошкоджене лобове скло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: пошкоджено будинки та освітні заклади, 4 людини загинули, ще 6 - поранені

Окупанти атакували маршрутку в Херсоні

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні внаслідок російських обстрілів зупинилися тролейбуси. Через атаки пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях.

Автор: 

обстріл (29037) транспорт (1402) Херсон (3421)


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Герасімов, шойгу - де снаряди?

Зеля, командувач ППО - де F-16?
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15.10.2024 18:23 Відповісти
ППО по мавіках? потужно
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15.10.2024 18:59 Відповісти
то був жарт... Не поставив оце рило. - " "
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15.10.2024 19:36 Відповісти
Це швидше питання про РЕБ
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15.10.2024 19:01 Відповісти
Смерть кацапам.
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15.10.2024 18:27 Відповісти
Головне що мрaзі вписали Херсонську область в свою Конституцію і розказують як жителі області раді окупації, а Херсон чекає "повернення" в родную говєнь.
Правда ж у покидьків під забороною - а от казки по місцевих "панфіловців" і "мальчішей-кібальчішей" житимуть поки існуватиме Кремлівський режим
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15.10.2024 19:00 Відповісти
Мне интересно, почему никто не попросит из украинского правительства, чтобы в Российскую прокуратуру написали заявление об убийстве граждан Херсона, который по российской конституции считаются их территорией и посмотреть как это будет расследоваться . Ну хоть как-то противостоять этому.
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16.10.2024 01:58 Відповісти
 
 