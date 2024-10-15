Окупанти скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. ФОТО

Сьогодні, 15 жовтня, російські війська атакувати громадський транспорт у Херсоні, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано атакувати громадський транспорт у Херсоні. Сьогодні ворог вчергове скинув вибухівку на маршрутку у Дніпровському районі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пасажир і водій не травмувалися. В автобусі пошкоджене лобове скло.

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Нагадаємо, сьогодні в Херсоні внаслідок російських обстрілів зупинилися тролейбуси. Через атаки пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях.