У Херсоні зупинився електротранспорт: рашисти пошкодили контактну мережу
Унаслідок російських обстрілів у Херсоні зупинилися тролейбуси.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях.
"На цю годину електротранспорт у місті не працює", - зазначив він.
Мрочко додав, що фахівці працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль