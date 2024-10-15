У Херсоні зупинився електротранспорт: рашисти пошкодили контактну мережу

Унаслідок російських обстрілів у Херсоні зупинилися тролейбуси.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях.

"На цю годину електротранспорт у місті не працює", - зазначив він.

Мрочко додав, що фахівці працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути.

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