УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5430 відвідувачів онлайн
Новини Війна
363 0

У Херсоні зупинився електротранспорт: рашисти пошкодили контактну мережу

У Херсоні через обстріл РФ зупинилися тролейбуси 

Унаслідок російських обстрілів у Херсоні зупинилися тролейбуси.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях.

"На цю годину електротранспорт у місті не працює", - зазначив він. 

Мрочко додав, що фахівці працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: пошкоджено будинки та освітні заклади, 4 людини загинули, ще 6 - поранені

Автор: 

обстріл (29021) транспорт (1402) Херсон (3421) електроенергія (6250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 