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Новости Война
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В Херсоне остановился электротранспорт: рашисты повредили контактную сеть

У Херсоні через обстріл РФ зупинилися тролейбуси 

В результате российских обстрелов в Херсоне остановились троллейбусы.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах.

"На этот час электротранспорт в городе не работает", - отметил он.

Мрочко добавил, что специалисты работают над устранением повреждений. 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты.

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