В Херсоне остановился электротранспорт: рашисты повредили контактную сеть
В результате российских обстрелов в Херсоне остановились троллейбусы.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах.
"На этот час электротранспорт в городе не работает", - отметил он.
Мрочко добавил, что специалисты работают над устранением повреждений. 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты.
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