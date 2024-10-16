Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені (оновлено)
Зранку 16 жовтня 2024 року у Херсоні зникла електроенергія. Згодом надійшла інформація про часткове знеструмлення на Миколаївщині.
Про знеструмлення Херсону повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються", - уточнив він.
Більше інформації Мрочко не повідомив, втім вона, за його словами, буде оновлюватися.
Оновлена інформація
"До уваги жителів Херсона! Проблема, через яку наразі знеструмлене місто, виникла у сусідньому регіоні. Над її усуненням вже працюють спеціалісти. Питання відновлення подачі електроенергії до споживачів Херсона на контролі у Міністерстві енергетики України", - пізніше повідомив Мрочко.
Як повідомлялося, на Миколаївщині через аварію також є знеструмлення.
"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.
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"Бедоносец" взялся за дело...
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою.
Все превращается в дерьмо
А если за гавно возьмется
То просто тратит меньше сил
Треба того ''бідоносця'' зачинити в бункері і годувати мівіною.