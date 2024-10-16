Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені (оновлено)

Зранку 16 жовтня 2024 року у Херсоні зникла електроенергія. Згодом надійшла інформація про часткове знеструмлення на Миколаївщині.

Про знеструмлення Херсону повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються", - уточнив він.

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Більше інформації Мрочко не повідомив, втім вона, за його словами, буде оновлюватися.

Оновлена інформація

"До уваги жителів Херсона! Проблема, через яку наразі знеструмлене місто, виникла у сусідньому регіоні. Над її усуненням вже працюють спеціалісти. Питання відновлення подачі електроенергії до споживачів Херсона на контролі у Міністерстві енергетики України", - пізніше повідомив Мрочко.

Як повідомлялося, на Миколаївщині через аварію також є знеструмлення.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.