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Новини
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Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені (оновлено)

Херсон залишився без світла

Зранку 16 жовтня 2024 року у Херсоні зникла електроенергія. Згодом надійшла інформація про часткове знеструмлення на Миколаївщині.

Про знеструмлення Херсону повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються", - уточнив він.

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Більше інформації Мрочко не повідомив, втім вона, за його словами, буде оновлюватися. 

Оновлена інформація

"До уваги жителів Херсона! Проблема, через яку наразі знеструмлене місто, виникла у сусідньому регіоні. Над її усуненням вже працюють спеціалісти. Питання відновлення подачі електроенергії до споживачів Херсона на контролі у Міністерстві енергетики України", - пізніше повідомив Мрочко.

Як повідомлялося, на Миколаївщині через аварію також є знеструмлення.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

Автор: 

Херсон (3421) енергетика (2611) відключення світла (1093)


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Топ коментарі
+21
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

"Бедоносец" взялся за дело...
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16.10.2024 08:48
+19
Немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою.
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16.10.2024 09:00
+6
на "засіданні енергетичної ставки...." мабуть переплутали положення перемикача "Вкл/Викл" для Херсону
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16.10.2024 08:47
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на "засіданні енергетичної ставки...." мабуть переплутали положення перемикача "Вкл/Викл" для Херсону
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16.10.2024 08:47 Відповісти
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

"Бедоносец" взялся за дело...
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16.10.2024 08:48 Відповісти
Немає жодної ситуації з якої
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою.
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16.10.2024 09:00 Відповісти
За что Валодя не возьмется
Все превращается в дерьмо
А если за гавно возьмется
То просто тратит меньше сил
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16.10.2024 09:42 Відповісти
Це називається ''зелені доквакалися''.
Треба того ''бідоносця'' зачинити в бункері і годувати мівіною.
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16.10.2024 09:13 Відповісти
Бажано мівіна щоб була без коксу!
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16.10.2024 09:34 Відповісти
Енергетична Ставка на чолі з Хрипатим це вам non penis canina. От світла в Херсоні вже й нема.
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16.10.2024 09:46 Відповісти
 
 