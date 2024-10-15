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Зеленський провів енергетичну Ставку: Комплексна підготовка до зими

Зеленський провів енергетичну Ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.

Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, МВС представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.

Також, додав Зеленський, триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Читайте: Енергосистема України входить в зиму з найвищим можливим рівнем готовності, - Галущенко

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) енергетика (2611) Ставка (139)


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Топ коментарі
+14
Ну якщо Владiмiр Ссанич взявся за дiло, то треба чекати бiди
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15.10.2024 16:51
+12
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15.10.2024 17:04
+10
Пішли одні Ставки - мабуть на черзі Ставка по відмиванню бабла
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15.10.2024 16:53
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і що ??? що там з ТЕС/ТЕЦ від ахметівської "дтек" усі готові ??? а газо-генератори, близько 100шт., потужністю 50-55МВт, які США поставили у 2023 році, ще для минулої, 2023-24 року, зими усі встановлені, заживлені газом, підключені до мереж Укренерго чи збирають пилюку на складах ???
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15.10.2024 16:50 Відповісти
ви за Ахметова не партесь!
це його бізнес і він сам у себе не краде.
Краще слідкуйте за злодіями в державних структурах
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15.10.2024 17:58 Відповісти
чолму не партесь ??? дуже цікава ваша позиція !!! )(уйло розбомбив його станції, бо той ще в 2013 обіцяв принести з допомогою "пр" )(уйло Україну на тарілочці, але не вийшло завадили Майдан і Революція Гідності !!! в Ахметки з енергоактивів повний нуль зараз, тим не менше довбаний "дтек" зараз не оголошує банкрутство, а торгує державною електрикою виробленої на АЕС і заробляє бабки практично з повітря, а без електрики по 10-16 годин на добу сиділи більшість українців влітку 2014, судячи з усього сидітимуть зимою 2024-25 !!! по вашому це нормально і не треба перейматись ???
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15.10.2024 18:49 Відповісти
Ну якщо Владiмiр Ссанич взявся за дiло, то треба чекати бiди
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15.10.2024 16:51 Відповісти
Так ніхто нічого хорошого від нього і не чекає. В країні не тільки війна, а просто якась безпросвітна дупа
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15.10.2024 17:44 Відповісти
зробіть ставку і "зявиться світло в кінці тунелю".... На кого?
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15.10.2024 18:04 Відповісти
Еге ж. Як клован щось *******, то треба робити навпаки. Мабуть, сьогодні мало хмизу назбирав, доведеться після Енергетичної ставки завтра знов дрова збирати.
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15.10.2024 18:53 Відповісти
Потужну, чи просту?
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15.10.2024 16:52 Відповісти
потужну турборежимну
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15.10.2024 16:55 Відповісти
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15.10.2024 17:04 Відповісти
а Малюська вмів ще й на вухах стояти
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15.10.2024 17:59 Відповісти
а ще є люди, які працюють на дві ставки 7/24
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15.10.2024 18:04 Відповісти
Що ставки, які робить зеленський, не йдуть на користь країні!
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15.10.2024 16:53 Відповісти
Набил я Герцоговиной туго
И думал - угощу ка друга
И Ставку проведу...

Отец народов, дорогой ЗЕльосый Выссер-ионич
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15.10.2024 18:02 Відповісти
Пішли одні Ставки - мабуть на черзі Ставка по відмиванню бабла
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15.10.2024 16:53 Відповісти
комплексна підготовка до зими---готуйте свічки,павербанки,буржуйки ,теплий одяг.
Активну участь братиме наша авіація оці F-16 ? А як кричали,як кричали,ось зараз будуть Ф- 16, ми кацапам покажемо,де раки зимують.
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15.10.2024 16:53 Відповісти
Кричали. Однак колись свої бомбардувальники тихо віддали рашці. І ракети теж. І ніяке падло не сказало - а на хєра нашу армію розбазарювати?
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15.10.2024 16:57 Відповісти
Ті бомбардувальники повторили би долю Мрії. Нічим вони би нм не допомогли. Зберігати їх було би нема де. Перший ракетний обстріл перетворив би їх на металобрухт. Нам потрібні тактичні бомбери та винищувальна багатофункціональна авіація.
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15.10.2024 17:26 Відповісти
Постукав хером по піаніно, а потім ********** паличкою по головам мудрого наріда - і ізвльок трохи електроенергії.
Правда, вся вона пішла у ЙОГО пердячий пар.
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15.10.2024 16:55 Відповісти
значить "зелено-рашистську формулу миру і план перемоги" потихенько закопують .Вона виконала свою місію (дії,котрі шкодять авторитету і іміджу України на міжнародній арені у виконанні "зеговоруна" )))на котру рашистська агентура виділила 1,5 млр доларів...
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15.10.2024 16:56 Відповісти
Потужно тужився зеблан
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15.10.2024 16:57 Відповісти
Наступна яка - промислова, харчова чи культурна?
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15.10.2024 16:58 Відповісти
Зеленський провів енергетичну Ставку

Потім кавово-коньячну Ставку, потім відпочивальну Ставку.
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15.10.2024 16:58 Відповісти
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15.10.2024 17:06 Відповісти
когенераційних установок

що, так і сказав? а, зможе повторити, по буквах? без писульки, литвина?
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15.10.2024 17:05 Відповісти
Органчик
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15.10.2024 18:06 Відповісти
мао
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15.10.2024 17:08 Відповісти
прям начальник жека....підготовка до опалювального сезону...дебил зелений
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15.10.2024 17:09 Відповісти
Значит писец придёт зимой энергетике...
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15.10.2024 17:19 Відповісти
готуй сани ВЛІТКУ.. ідіот..
понавибирали, блін, наполеонів-заочників
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15.10.2024 17:33 Відповісти
Зеля імітує бурхливу діяльність ніхрена не тямлячи у справах держави.

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15.10.2024 17:34 Відповісти
Типове тю.
Адже це ніяким боком не стосується повноважень Зеленського - це повноваження Шмигаля.
Шмигаль - рідкісний слизняк...
Виходить, що усі учасники "ставки" на вході витирали ноги об Шмигаля ?
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15.10.2024 17:35 Відповісти
Наступна ставка 95кагалу, чи криворагульська?
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15.10.2024 17:40 Відповісти
Камин , дрова , бесперебойка , запас воды , генератор , газовый баллон + плита ... Советую .
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15.10.2024 17:47 Відповісти
Уже , навіть 200 літрів солярки купила для авто на зиму , на всяк випадок .
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15.10.2024 17:57 Відповісти
....в очередь, сучьи дети !!!!
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15.10.2024 18:07 Відповісти
А куда на ней ехать ?
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15.10.2024 18:09 Відповісти
В моїй автівці не тільки їхати , в ній жити можна , бо у мене бус , навіть два -Мерс , і Джампер ) бо я практична ) Отак )
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15.10.2024 18:32 Відповісти
Отлично . Завидую . Вы женщина , психанули , и уехали на своих бусах . Я для невыездных .
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15.10.2024 18:36 Відповісти
Щооо ? Перше --я не психую, але легко кого завгодно до цього стану доведу . А друге у мене купа друзів, і рідних на фронті , тому нікуди я не поїду .
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15.10.2024 18:41 Відповісти
Я не об этом . Представьте , квартира только на электричестве . Вот реальная беда .
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15.10.2024 18:49 Відповісти
Це правда ..(( А в селі немає хати ? У нас багато народу влітку кинулися ремонтувати дачі -хати в селах , готуються переїжджати . Я вам співчуваю .
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15.10.2024 18:56 Відповісти
У меня дом . И все , что перечислил . Поймите , когда будет реальна жопа зимой с элекричеством , миллионы людей будут в беде . Это всех нас коснется . Далеко не все уедут в загородный дом .
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15.10.2024 19:01 Відповісти
Так , ви праві (( Всі в села не переїдуть , бо робота , але робота теж накриється , бо немає електроенергії .
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15.10.2024 19:11 Відповісти
Хоча , як це дико не звучить, але це добре , якщо все так буде погано . Не буду пояснювати , що б зелені не зрозуміли. Все буде добре пане ! Вмикніть аналітичне мислення, і все зрозумієте )
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15.10.2024 19:33 Відповісти
"Енергетична ставка"?Ну,принаймі,УПЕРШЕ!!!
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15.10.2024 18:08 Відповісти
СССР ***** , ставка чого не рада , шо ставили
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15.10.2024 18:17 Відповісти
...голобородька аж страшно.
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15.10.2024 18:37 Відповісти
Готовляться до є-зими?
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15.10.2024 20:24 Відповісти
Звільнив Кудрицьокго, а брехуна галущенка залишив і далі красти.
Тільки зараз замовили документацію на оборону обладнання атомної енергетики. Перші споруди будуть не раніше весни(квітень).
Як це можна називати приготуванням до зими?
Мародерами були, їми і залишитесь.
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16.10.2024 01:04 Відповісти
 
 