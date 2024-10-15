Зеленський провів енергетичну Ставку: Комплексна підготовка до зими
Президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.
Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, МВС представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.
Також, додав Зеленський, триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.
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це його бізнес і він сам у себе не краде.
Краще слідкуйте за злодіями в державних структурах
И думал - угощу ка друга
И Ставку проведу...
Отец народов, дорогой ЗЕльосый Выссер-ионич
Активну участь братиме наша авіація оці F-16 ? А як кричали,як кричали,ось зараз будуть Ф- 16, ми кацапам покажемо,де раки зимують.
Правда, вся вона пішла у ЙОГО пердячий пар.
Потім кавово-коньячну Ставку, потім відпочивальну Ставку.
що, так і сказав? а, зможе повторити, по буквах? без писульки, литвина?
понавибирали, блін, наполеонів-заочників
Адже це ніяким боком не стосується повноважень Зеленського - це повноваження Шмигаля.
Шмигаль - рідкісний слизняк...
Виходить, що усі учасники "ставки" на вході витирали ноги об Шмигаля ?
Тільки зараз замовили документацію на оборону обладнання атомної енергетики. Перші споруди будуть не раніше весни(квітень).
Як це можна називати приготуванням до зими?
Мародерами були, їми і залишитесь.