Зеленський провів енергетичну Ставку: Комплексна підготовка до зими

Президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.



Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, МВС представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.

Також, додав Зеленський, триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

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