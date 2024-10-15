Енергосистема України входить в зиму з найвищим можливим рівнем готовності, - Галущенко

За складних умов Україні вдалося докласти максимум зусиль для підготовки енергосистеми до зими. Заплановані ремонти на українських електростанціях були завершені вчасно.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадує NYT, під час одного з інтерв'ю, колишній голова "Укренерго" Володими Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання. Колишній посадовець виступав за те, щоб Україна побудувала десятки невеликих приватних електростанцій по усій території країни, щоб зробити енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів Росії.

Втім, позиція Кудрицього нібито суперечила позиції Галущенка, який підтримував ідею щодо централізації держкомпаній.

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"Коли в середині липня український уряд ухвалив план децентралізації енергосистеми, експерти та дипломати заявили, що вже надто пізно значно посилювати енергопостачання напередодні зими", - додає видання.

Галущенко, у письмових відповідях NYT заперечив чутки про те, що він нібито наполягав на звільненні Кудрицького. Зокрема додав, що не має впливу на наглядову раду "Укренерго".

За словами міністра, також неправдивим є твердження про те, що міжусобиці підірвали енергетичну політику України. Він відзначив, що заплановані ремонти на електростанціях були "завершені вчасно" й енергосистема України входить в зимовий сезон "з найвищим можливим рівнем готовності".

Раніше Галущенко також заявляв, що Україна здатна пройти зиму без відключень світла.