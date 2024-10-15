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Новини
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Енергосистема України входить в зиму з найвищим можливим рівнем готовності, - Галущенко

Захист об’єктів енергетики

За складних умов Україні вдалося докласти максимум зусиль для підготовки енергосистеми до зими. Заплановані ремонти на українських електростанціях були завершені вчасно.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадує NYT, під час одного з інтерв'ю, колишній голова "Укренерго" Володими Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання. Колишній посадовець виступав за те, щоб Україна побудувала десятки невеликих приватних електростанцій по усій території країни, щоб зробити енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів Росії.

Втім, позиція Кудрицього нібито суперечила позиції Галущенка, який підтримував ідею щодо централізації держкомпаній.

Також читайте: З початком опалювального сезону можна очікувати масовані атаки РФ на енергетику, - РНБО

"Коли в середині липня український уряд ухвалив план децентралізації енергосистеми, експерти та дипломати заявили, що вже надто пізно значно посилювати енергопостачання напередодні зими", - додає видання.

Галущенко, у письмових відповідях NYT заперечив чутки про те, що він нібито наполягав на звільненні Кудрицького. Зокрема додав, що не має впливу на наглядову раду "Укренерго".

За словами міністра, також неправдивим є твердження про те, що міжусобиці підірвали енергетичну політику України. Він відзначив, що заплановані ремонти на електростанціях були "завершені вчасно" й енергосистема України входить в зимовий сезон "з найвищим можливим рівнем готовності".

Раніше Галущенко також заявляв, що Україна здатна пройти зиму без відключень світла.

Автор: 

енергетика (2611) Галущенко Герман (534) опалювальний сезон (1753)


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Топ коментарі
+9
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15.10.2024 13:36
+6
а що там з ТЕС/ТЕЦ від ахметівської "дтек" усі готові ??? а газо-генератори, близько 100шт., потужністю 50-55МВт, які США поставили у 2023 році, ще для минулої, 2023-24 року, зими усі встановлені, заживлені газом, підключені до мереж Укренерго чи збирають пилюку на складах ???
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15.10.2024 13:39
+6
Це він для кацапів написав? Тіпа, є що нищити?
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15.10.2024 13:41
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15.10.2024 13:36 Відповісти
а що там з ТЕС/ТЕЦ від ахметівської "дтек" усі готові ??? а газо-генератори, близько 100шт., потужністю 50-55МВт, які США поставили у 2023 році, ще для минулої, 2023-24 року, зими усі встановлені, заживлені газом, підключені до мереж Укренерго чи збирають пилюку на складах ???
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15.10.2024 13:39 Відповісти
Нє нагнєтай. Усі кошти "освоєні"!
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15.10.2024 14:15 Відповісти
Хоча б не накаркав.
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15.10.2024 13:39 Відповісти
все выглядит как приглашение посетить,тем или иным образом
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15.10.2024 14:57 Відповісти
"Найвищій можливий рівень готовності" в перекладі з зеленобрехливої мови означає - не готова.
Все вкрадено до нас...
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15.10.2024 13:40 Відповісти
Це він для кацапів написав? Тіпа, є що нищити?
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15.10.2024 13:41 Відповісти
у зебілів, замість реальних справ, вже більше 5 років діє гасло: "тупий піар понад усе" і де тільки можна, на чому тільки можна !!!

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15.10.2024 13:46 Відповісти
З "найвищим рівнем готовності", українську енергетику отримав свого часу Зеленський. І хоча звісно найбільший удар по ній нанесли рашисти, але зелені теж доклали значних зусиль, щоб вона була знищена, та не відновлювалась.
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15.10.2024 13:43 Відповісти
Цікаво, чому ці зелені ****** не можуть просто завалити хайло і робити свою справу? Бо так кацапи не взнають що вже час обстрілювати?
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15.10.2024 13:45 Відповісти
Енергосистема України входить в зиму з найвищим можливим рівнем готовності, після наших корурційний схем, розпилів та про*бів
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15.10.2024 13:54 Відповісти
Ага, «якщо обстрілів енергосистеми не буде». Цей «найвищий можливий рівень готовності» - всраний, бо я вже сиджу без світла.
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15.10.2024 13:55 Відповісти
і це лякає
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15.10.2024 14:01 Відповісти
Хватить піаритись. Мовчки робіть свою справу. Невідомо шо кацапня ще втне.
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15.10.2024 14:05 Відповісти
Відомо що - буде добивати енергосистему
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15.10.2024 15:53 Відповісти
Бл...., заліпіть йому хтось рота скотчем і для певності ще й степлером.
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15.10.2024 14:08 Відповісти
З потужним рівнем...
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15.10.2024 14:08 Відповісти
Потужний піzдун…
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15.10.2024 14:37 Відповісти
Володимир Ар'єв: Завдяки свідомій підривній діяльності міністра енергетики Галущенка, Україна може втратити поставки електроенергії з Європи прямо на початку зими! В наших умовах це енергетична катастрофа!
Європейський регулятор може не продовжити Україні сертифікат відповідності, оскільки міністерство енергетики порушило незалежність «Укренерго», що протирічить європейському законодавству і тому Україну можуть відключити від європейської мережі.
У європейських партнерів терпіння не могло бути безмежним. Межа - це порушення європейських норм, які прямо забороняють співпрацю при подібних порушеннях.
Галущенко, який є людиною з кола зрадника, сенатора рф Андрія Деркача, зараз завдає чергового потужного удару по Україні. І при цьому Зеленський і компанія далі тримають його на посаді міністра енергетики. Ключового міністерства для виживання цієї зими.
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15.10.2024 14:48 Відповісти
А я тільки потратився на невеличку зарядну станцію. Чого він раніше про це не сповістив?
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15.10.2024 14:58 Відповісти
Не хвилюйтеся, вона вам ще знадобиться. І дуже скоро
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15.10.2024 15:44 Відповісти
А після першого ж масованого обстрілу буде одним з перших, хто заволає про "щоденні відключення світла мінімум до весни"
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15.10.2024 15:03 Відповісти
3,14zдобол.
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15.10.2024 15:38 Відповісти
Что он несёт? Даже лучше,чем было?
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15.10.2024 16:09 Відповісти
Я за нього не голосував 🏖️
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15.10.2024 19:03 Відповісти
 
 