Энергосистема Украины входит в зиму с высоким возможным уровнем готовности, - Галущенко

В сложных условиях Украине удалось приложить максимум усилий для подготовки энергосистемы к зиме. Запланированные ремонты на украинских электростанциях были завершены вовремя.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в комментарии The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напоминает NYT, во время одного из интервью, бывший глава "Укрэнерго" Владими Кудрицкий утверждал, что спор с Минэнерго касался стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения. Бывший чиновник выступал за то, чтобы Украина построила десятки небольших частных электростанций по всей территории страны, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой к террористическим обстрелам России.

Но позиция Кудрицкого якобы противоречила позиции Галущенко, который поддерживал идею по централизации госкомпаний.

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"Когда в середине июля украинское правительство приняло план децентрализации энергосистемы, эксперты и дипломаты заявили, что уже слишком поздно значительно усиливать энергоснабжение накануне зимы", - добавляет издание.

Галущенко, в письменных ответах NYT отрицает слухи о том, что он якобы настаивал на увольнении Кудрицкого. В частности добавил, что не имеет влияния на наблюдательный совет "Укрэнерго".

По словам министра, также ложным является утверждение о том, что междоусобицы подорвали энергетическую политику Украины. Он отметил, что запланированные ремонты на электростанциях были "завершены вовремя" и энергосистема Украины входит в зимний сезон "с наивысшим возможным уровнем готовности".

Ранее Галущенко также заявлял, что Украина способна пройти зиму без отключений света.