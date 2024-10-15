РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14163 посетителя онлайн
Новости
2 141 25

Энергосистема Украины входит в зиму с высоким возможным уровнем готовности, - Галущенко

Захист об’єктів енергетики

В сложных условиях Украине удалось приложить максимум усилий для подготовки энергосистемы к зиме. Запланированные ремонты на украинских электростанциях были завершены вовремя.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в комментарии The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напоминает NYT, во время одного из интервью, бывший глава "Укрэнерго" Владими Кудрицкий утверждал, что спор с Минэнерго касался стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения. Бывший чиновник выступал за то, чтобы Украина построила десятки небольших частных электростанций по всей территории страны, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой к террористическим обстрелам России.

Но позиция Кудрицкого якобы противоречила позиции Галущенко, который поддерживал идею по централизации госкомпаний.

Читайте также: Коррупция в Минэнерго: Рада вызвала в среду на доклад министра Галущенко

"Когда в середине июля украинское правительство приняло план децентрализации энергосистемы, эксперты и дипломаты заявили, что уже слишком поздно значительно усиливать энергоснабжение накануне зимы", - добавляет издание.

Галущенко, в письменных ответах NYT отрицает слухи о том, что он якобы настаивал на увольнении Кудрицкого. В частности добавил, что не имеет влияния на наблюдательный совет "Укрэнерго".

По словам министра, также ложным является утверждение о том, что междоусобицы подорвали энергетическую политику Украины. Он отметил, что запланированные ремонты на электростанциях были "завершены вовремя" и энергосистема Украины входит в зимний сезон "с наивысшим возможным уровнем готовности".

Ранее Галущенко также заявлял, что Украина способна пройти зиму без отключений света.

Автор: 

энергетика (2566) Галущенко Герман (260) отопительный сезон (530)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
15.10.2024 13:36
+6
а що там з ТЕС/ТЕЦ від ахметівської "дтек" усі готові ??? а газо-генератори, близько 100шт., потужністю 50-55МВт, які США поставили у 2023 році, ще для минулої, 2023-24 року, зими усі встановлені, заживлені газом, підключені до мереж Укренерго чи збирають пилюку на складах ???
показать весь комментарий
15.10.2024 13:39
+6
Це він для кацапів написав? Тіпа, є що нищити?
показать весь комментарий
15.10.2024 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.10.2024 13:36 Ответить
а що там з ТЕС/ТЕЦ від ахметівської "дтек" усі готові ??? а газо-генератори, близько 100шт., потужністю 50-55МВт, які США поставили у 2023 році, ще для минулої, 2023-24 року, зими усі встановлені, заживлені газом, підключені до мереж Укренерго чи збирають пилюку на складах ???
показать весь комментарий
15.10.2024 13:39 Ответить
Нє нагнєтай. Усі кошти "освоєні"!
показать весь комментарий
15.10.2024 14:15 Ответить
Хоча б не накаркав.
показать весь комментарий
15.10.2024 13:39 Ответить
все выглядит как приглашение посетить,тем или иным образом
показать весь комментарий
15.10.2024 14:57 Ответить
"Найвищій можливий рівень готовності" в перекладі з зеленобрехливої мови означає - не готова.
Все вкрадено до нас...
показать весь комментарий
15.10.2024 13:40 Ответить
Це він для кацапів написав? Тіпа, є що нищити?
показать весь комментарий
15.10.2024 13:41 Ответить
у зебілів, замість реальних справ, вже більше 5 років діє гасло: "тупий піар понад усе" і де тільки можна, на чому тільки можна !!!

показать весь комментарий
15.10.2024 13:46 Ответить
З "найвищим рівнем готовності", українську енергетику отримав свого часу Зеленський. І хоча звісно найбільший удар по ній нанесли рашисти, але зелені теж доклали значних зусиль, щоб вона була знищена, та не відновлювалась.
показать весь комментарий
15.10.2024 13:43 Ответить
Цікаво, чому ці зелені ****** не можуть просто завалити хайло і робити свою справу? Бо так кацапи не взнають що вже час обстрілювати?
показать весь комментарий
15.10.2024 13:45 Ответить
Енергосистема України входить в зиму з найвищим можливим рівнем готовності, після наших корурційний схем, розпилів та про*бів
показать весь комментарий
15.10.2024 13:54 Ответить
Ага, «якщо обстрілів енергосистеми не буде». Цей «найвищий можливий рівень готовності» - всраний, бо я вже сиджу без світла.
показать весь комментарий
15.10.2024 13:55 Ответить
і це лякає
показать весь комментарий
15.10.2024 14:01 Ответить
Хватить піаритись. Мовчки робіть свою справу. Невідомо шо кацапня ще втне.
показать весь комментарий
15.10.2024 14:05 Ответить
Відомо що - буде добивати енергосистему
показать весь комментарий
15.10.2024 15:53 Ответить
Бл...., заліпіть йому хтось рота скотчем і для певності ще й степлером.
показать весь комментарий
15.10.2024 14:08 Ответить
З потужним рівнем...
показать весь комментарий
15.10.2024 14:08 Ответить
Потужний піzдун…
показать весь комментарий
15.10.2024 14:37 Ответить
Володимир Ар'єв: Завдяки свідомій підривній діяльності міністра енергетики Галущенка, Україна може втратити поставки електроенергії з Європи прямо на початку зими! В наших умовах це енергетична катастрофа!
Європейський регулятор може не продовжити Україні сертифікат відповідності, оскільки міністерство енергетики порушило незалежність «Укренерго», що протирічить європейському законодавству і тому Україну можуть відключити від європейської мережі.
У європейських партнерів терпіння не могло бути безмежним. Межа - це порушення європейських норм, які прямо забороняють співпрацю при подібних порушеннях.
Галущенко, який є людиною з кола зрадника, сенатора рф Андрія Деркача, зараз завдає чергового потужного удару по Україні. І при цьому Зеленський і компанія далі тримають його на посаді міністра енергетики. Ключового міністерства для виживання цієї зими.
показать весь комментарий
15.10.2024 14:48 Ответить
А я тільки потратився на невеличку зарядну станцію. Чого він раніше про це не сповістив?
показать весь комментарий
15.10.2024 14:58 Ответить
Не хвилюйтеся, вона вам ще знадобиться. І дуже скоро
показать весь комментарий
15.10.2024 15:44 Ответить
А після першого ж масованого обстрілу буде одним з перших, хто заволає про "щоденні відключення світла мінімум до весни"
показать весь комментарий
15.10.2024 15:03 Ответить
3,14zдобол.
показать весь комментарий
15.10.2024 15:38 Ответить
Что он несёт? Даже лучше,чем было?
показать весь комментарий
15.10.2024 16:09 Ответить
Я за нього не голосував 🏖️
показать весь комментарий
15.10.2024 19:03 Ответить
 
 