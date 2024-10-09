Украина способна пройти зиму без отключений света, - Галущенко о заявлении ООН о возможных отключениях света по 18 часов

Украина может пройти зиму без отключений электроэнергии, если РФ не удастся разрушить уцелевшие после предыдущих атак объекты критической энергетической инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко во время форума "Энергия бизнеса 2024", передает Forbes.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник напомнил, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в обнародованном в сентябре отчете спрогнозировала, что зимой отключения электроэнергии в Украине будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов",- сказал Галущенко.

По словам главы Минэнерго, отключения света зимой могут быть из-за аварийных ремонтных работ, но не будут иметь системного характера.

Читайте также: Зимой будут работать все доступные атомные энергоблоки, - Галущенко

Кроме этого, Галущенко отметил, что самое надежное средство защиты энергообъектов - это средства противовоздушной обороны.

"Атака россиян 26 августа показала, что системы второго уровня защиты не способны полностью обезопасить энергообъекты от российских ракет", - сказал глава Минэнерго.

Также министр добавил, что до конца года Украина получит оборудование для распределенной генерации электроэнергии общей мощностью более 1 ГВт, но подключить все в 2024 году не успеет.

Читайте также: МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию ​​под контроль Украины