2 917 37

Украина способна пройти зиму без отключений света, - Галущенко о заявлении ООН о возможных отключениях света по 18 часов

Галущенко про заяву ООН щодо ймовірних вимкнень світла по 18 годин

Украина может пройти зиму без отключений электроэнергии, если РФ не удастся разрушить уцелевшие после предыдущих атак объекты критической энергетической инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко во время форума "Энергия бизнеса 2024", передает Forbes.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник напомнил, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в обнародованном в сентябре отчете спрогнозировала, что зимой отключения электроэнергии в Украине будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов",- сказал Галущенко.

По словам главы Минэнерго, отключения света зимой могут быть из-за аварийных ремонтных работ, но не будут иметь системного характера.

Читайте также: Зимой будут работать все доступные атомные энергоблоки, - Галущенко

Кроме этого, Галущенко отметил, что самое надежное средство защиты энергообъектов - это средства противовоздушной обороны.

"Атака россиян 26 августа показала, что системы второго уровня защиты не способны полностью обезопасить энергообъекты от российских ракет", - сказал глава Минэнерго.

Также министр добавил, что до конца года Украина получит оборудование для распределенной генерации электроэнергии общей мощностью более 1 ГВт, но подключить все в 2024 году не успеет.

Читайте также: МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию ​​под контроль Украины

Топ комментарии
+15
Після зими це скажеш, ідіот.
09.10.2024 21:39 Ответить
+11
Потужна заява "ефективного" менеджера Зеленського і помічника патентованого агента Деркача.
09.10.2024 21:43 Ответить
+8
Мільярд дерев вже підросли. По лучині в кожну хату
09.10.2024 21:44 Ответить
Після зими це скажеш, ідіот.
09.10.2024 21:39 Ответить
Він вже сьогодні відбілює кацапів, які зруйнували наші ТЕС(ТЕЦ), ГЕС. Тільки запитати у слуги зрадника і "сенатора" Засрашки деркача, навіщо ти це робиш? Можливо представники ООН приїхали, подивилися, прикинули, що кацапня ще не раз вдарить по енергоструктурам взимку і виходячи з цього готували людям якусь допомогу, але це створіння, щоб прикрити свою дупу і показати свою "турботу" про людей для піару по марафону, просто тупо збрехав і відмовився від допомоги.
09.10.2024 22:02 Ответить
Ох пафосу то
09.10.2024 21:40 Ответить
куплене рашистом ООН ,працює ,як прорашистське світове ЗМІ
09.10.2024 21:41 Ответить
Срані студенти. Знов не встигнуть.
Може досить їх всіх бронювати.
ПреЗЕдент - ось тобі додаткові рекрути до війська.
09.10.2024 21:42 Ответить
Здатна , але це неточно.
09.10.2024 21:42 Ответить
Потужна заява "ефективного" менеджера Зеленського і помічника патентованого агента Деркача.
09.10.2024 21:43 Ответить
Мільярд дерев вже підросли. По лучині в кожну хату
09.10.2024 21:44 Ответить
І хто цих телепнів за язика тягне? Як ті собаки біжать першими відзвітувати та премію загрести, а там як буде то х.з....
09.10.2024 21:44 Ответить
Це так Деркач велів з-за порєбріка сказати що відключень не буде?
09.10.2024 21:44 Ответить
зе вже нагодував дітей молодших класів безкоштовним харчуванням
лиш діти поки що про це не знають
батьки теж.....
09.10.2024 21:45 Ответить
Конче-Заспа или Буковель, это еще не вся Украина...
09.10.2024 21:47 Ответить
А якщо будуть відключення -підеш з посади?
09.10.2024 21:47 Ответить
Нє. Тоді він щось інше збреше.
А, якщо його спіймають на брезні, то скаже, що це ІПСО.

Так все це літо було - світла нема і кожен день нові побрезеньки Галущенка.
09.10.2024 23:42 Ответить
треба вірити..
він з тризубом та в воєнній куртці...
мабудь лиш з передової
такий не збреше
09.10.2024 21:47 Ответить
Щоб вже в оон світло назавжди погасло, москаль...кі посіпаки!
09.10.2024 21:49 Ответить
Може і була б здатна, якби не галущенко....
09.10.2024 21:52 Ответить
Здатна - нездатна - гадання на кавовіи гущі - ну хоть збодрив
09.10.2024 21:55 Ответить
Пі.здякнув - записали. Не збулося - звільнення, суд, тюрма.
Інакше цих зайок не навчить...
09.10.2024 21:57 Ответить
А там і шашлики на новий рік, да?
09.10.2024 21:59 Ответить
Якюи ви меньше птзділи, було б краще
09.10.2024 22:02 Ответить
Сможет если страна ещё будет.
09.10.2024 22:05 Ответить
ООН то іпсо)
09.10.2024 22:29 Ответить
Нє, ну нафіга такі заяви, для чергового ракетного удару?!
09.10.2024 22:37 Ответить
Самі тринділи про відсутність світла взимку, а тепер знову звинувачують інших.

Вересень 2024.

"За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин.

Про це https://cpd.gov.ua/main/shho-ochikuye-energosystemu-********-vzymku/ йдеться в аналітиці від Центру протидії дезінформації."
09.10.2024 22:38 Ответить
"Дефіцит електроенергії взимку сягатиме 35%, тож більшу частину доби українцям доведеться жити без світла.

Про це в ефірі телемарафону сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко."
09.10.2024 22:46 Ответить
Ну і ЗВИЗДУНИ, ці Зельоні! Звичайно ж Кацапія не перестане наносити удари. А якщо б перестала, то в нас би раптом нізвідки з'явились потужності, які Зельоні просрали, так і не прикривши, хоча бабки комусь в дивани, матраци, мішки, та багажники пішли.
09.10.2024 22:50 Ответить
********..
ЗЕздеть не світло жавати
09.10.2024 23:07 Ответить
Ну да ну да.

Цей ригівський утирок же ж ніколи не брехав.
09.10.2024 23:39 Ответить
Верю!
Ведь вы уже заработали
На продаже генераторов
Ламп и фонариков
А также зарядок разного типа
И когда народ накупил на миллиарды этого хлама
Свет сразу появился
Красавчики!
Продолжайте в том же духе
С народом, состоящим из лохов -можно не церемониться
10.10.2024 00:15 Ответить
Влітку відключення були по 14-18 годин для Києва (в найжаркіші дні), а взимку такого не буде?

Чим зухваліша брехня, тим краще в неї повірять.
10.10.2024 00:55 Ответить
Чомусь ООН віри більше аніж якомусь Галущенку..."захист енергооб'єктів" за 9 лярдів він вже " збудував"...здобули...
Мародери зелені...
10.10.2024 02:04 Ответить
Когда же вы конюхи торохканные--- научитесь ротяру свою на замке держать-- во время войны особо? Где, в каких степях техникумах учились ослы вы гундосые? Пеоекуярить вас бы арматурой рифленкой в переулке! И прикопать там же!
10.10.2024 07:50 Ответить
Брехун,недолугий.
10.10.2024 09:35 Ответить
Якщо...
10.10.2024 09:56 Ответить
 
 