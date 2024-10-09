Украина способна пройти зиму без отключений света, - Галущенко о заявлении ООН о возможных отключениях света по 18 часов
Украина может пройти зиму без отключений электроэнергии, если РФ не удастся разрушить уцелевшие после предыдущих атак объекты критической энергетической инфраструктуры.
Соответствующее заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко во время форума "Энергия бизнеса 2024", передает Forbes.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник напомнил, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в обнародованном в сентябре отчете спрогнозировала, что зимой отключения электроэнергии в Украине будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.
"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов",- сказал Галущенко.
По словам главы Минэнерго, отключения света зимой могут быть из-за аварийных ремонтных работ, но не будут иметь системного характера.
Кроме этого, Галущенко отметил, что самое надежное средство защиты энергообъектов - это средства противовоздушной обороны.
"Атака россиян 26 августа показала, что системы второго уровня защиты не способны полностью обезопасить энергообъекты от российских ракет", - сказал глава Минэнерго.
Также министр добавил, что до конца года Украина получит оборудование для распределенной генерации электроэнергии общей мощностью более 1 ГВт, но подключить все в 2024 году не успеет.
Може досить їх всіх бронювати.
ПреЗЕдент - ось тобі додаткові рекрути до війська.
лиш діти поки що про це не знають
батьки теж.....
А, якщо його спіймають на брезні, то скаже, що це ІПСО.
Так все це літо було - світла нема і кожен день нові побрезеньки Галущенка.
він з тризубом та в воєнній куртці...
мабудь лиш з передової
такий не збреше
Інакше цих зайок не навчить...
Вересень 2024.
"За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин.
Про це https://cpd.gov.ua/main/shho-ochikuye-energosystemu-********-vzymku/ йдеться в аналітиці від Центру протидії дезінформації."
Про це в ефірі телемарафону сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко."
ЗЕздеть не світло жавати
Цей ригівський утирок же ж ніколи не брехав.
Ведь вы уже заработали
На продаже генераторов
Ламп и фонариков
А также зарядок разного типа
И когда народ накупил на миллиарды этого хлама
Свет сразу появился
Красавчики!
Продолжайте в том же духе
С народом, состоящим из лохов -можно не церемониться
Чим зухваліша брехня, тим краще в неї повірять.
Мародери зелені...