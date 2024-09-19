Зимой в Украине может не быть света до 18 часов в сутки, - миссия ООН
Мониторинговая миссия ООН по правам человека прогнозирует, что зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили наблюдатели ООН по правам человека.
"Эта зима будет очень сложной. Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более длительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия", - отметила руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.
По ее словам, последствия этих атак будут долговременными и требуют комплексного подхода.
"Национальные и международные партнеры должны объединить усилия для восстановления критически важной инфраструктуры и привлечения к ответственности виновных лиц за совершенный ущерб", - добавила Белль.
В докладе миссии отмечается, что зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.
Российские атаки привели к потере около 9 гигаватт производственных мощностей, что составляет половину объема, необходимого Украине в зимний период.
"По состоянию на июнь 73% тепловых электростанций страны были выведены из строя. Если зимой 2022-2023 годов атаки в основном направлялись на объекты передачи электроэнергии, то с марта 2024 года основной мишенью стали объекты генерации", - добавили в ООН.
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За таких умов війна буде дуже джовгою.
Аналог х101- ОТРК КОРШУН ( це перероблена на новій основі Х555. дальнійсть дії 2550 км, масса б/ч-400 кг)
Нажаль населенню це дуже сильно не сподобалось. До того ж Петя так і не навчився грати хрєном на роялі. В підсумку отара баранів проміняла власну безпеку на клоунів.
Це абсолютно фантастичні цифри. І так "зручно", що все це мало початися - ну прям одразу після ннових виборів чомусь. І всі фантастичні плани у Пєті була не на свою каденцію, а на наступну.
Темно було?
Мешканці верхніх поверхів будуть зливати фікалій,
а він буде виходити на першому поверсі.
При условии что вся инфраструктура вщент не будет разбита:
1.Газ для населения будет по любому. Всю промышленность посадят, но населению никогда не отключат.
2. Холодная и горячая вода будут подаваться, чем больше мороз - тем теплее вода (по сан. нормам не более 60°).
3. Отопление будет, согласен, 12-15°, но отопление будет.
4. Электричество, тут по остаточному принципу. Если после всего перечисленного, что то останется. Подадут в квартиры и дома.
Запомните и сохраните этот твит.
этоймоей стране будет шо украсть, будут и они.