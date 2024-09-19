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Зимой в Украине может не быть света до 18 часов в сутки, - миссия ООН

ООН про відключення світла: Від 4 до 18 годин щодня

Мониторинговая миссия ООН по правам человека прогнозирует, что зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили наблюдатели ООН по правам человека.

"Эта зима будет очень сложной. Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более длительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия", - отметила руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

По ее словам, последствия этих атак будут долговременными и требуют комплексного подхода.

Также читайте: Евросоюз поможет Украине отремонтировать объекты генерации, которые обеспечат 15% ее потребностей

"Национальные и международные партнеры должны объединить усилия для восстановления критически важной инфраструктуры и привлечения к ответственности виновных лиц за совершенный ущерб", - добавила Белль.

В докладе миссии отмечается, что зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

Российские атаки привели к потере около 9 гигаватт производственных мощностей, что составляет половину объема, необходимого Украине в зимний период.

"По состоянию на июнь 73% тепловых электростанций страны были выведены из строя. Если зимой 2022-2023 годов атаки в основном направлялись на объекты передачи электроэнергии, то с марта 2024 года основной мишенью стали объекты генерации", - добавили в ООН.

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Топ комментарии
+20
За весь час війни на россії не пошкоджена жодна ТЕЦ. Комфорт россіян для нас- це основа життя.
За таких умов війна буде дуже джовгою.
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19.09.2024 15:31
+15
У оон есть чем заняться...
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19.09.2024 15:29
+11
А хто атакує ті егергопотужнлсті місія ООН не роздивилась?
Темно було?
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19.09.2024 15:39
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У оон есть чем заняться...
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19.09.2024 15:29 Ответить
Ага, з таким бюджетом…
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19.09.2024 15:37 Ответить
О так... такі ж потужні як і зелені
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19.09.2024 15:45 Ответить
якийсь виробник генераторів поставив дівчинці з ООН капучіно і дав пару баксів .щоб написала "страшилку" для українського народу
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19.09.2024 16:07 Ответить
потужні зелені менеджери все про...ли
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19.09.2024 15:31 Ответить
А ********** ракети, звісно-ні до чого.
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19.09.2024 16:23 Ответить
За весь час війни на россії не пошкоджена жодна ТЕЦ. Комфорт россіян для нас- це основа життя.
За таких умов війна буде дуже джовгою.
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19.09.2024 15:31 Ответить
Були пошкоджені кілька ТЕЦ у Білгородський та Ростовський областях. Але потрібно розуміти, що у України немає чим знищувати кацапські ТЕЦ. У нас немає аналогів Х-101, Х-22, Іскандерів, Кинжалів, Калібрів, якими і валили по наших ТЕЦ.
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19.09.2024 16:26 Ответить
Анплог искагдера- ГРОМ-2 ( масса б/ч 1500 кг, дальність 1000 км)
Аналог х101- ОТРК КОРШУН ( це перероблена на новій основі Х555. дальнійсть дії 2550 км, масса б/ч-400 кг)
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19.09.2024 16:30 Ответить
У нас їх немає, тим більше у достатній кулькості. Навіть у кацапів ракет не вистачає при тому, що їх потужності у рази більші за наші і їх виробництво не під ударами. Кацапам ракетами допомогають корейські чучхе й і іранські джихадисти. Ви реально не розумієте, що можливості просто неспівставні?
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19.09.2024 16:38 Ответить
По плану розвитку неядерного щита стримування , прийнятого при попередниках, у нас на 2022 р. повинно було бути 1500 ракет до ОТРК Гром -2
Нажаль населенню це дуже сильно не сподобалось. До того ж Петя так і не навчився грати хрєном на роялі. В підсумку отара баранів проміняла власну безпеку на клоунів.
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19.09.2024 16:57 Ответить
" 1500 ракет до ОТРК Гром -2"


Це абсолютно фантастичні цифри. І так "зручно", що все це мало початися - ну прям одразу після ннових виборів чомусь. І всі фантастичні плани у Пєті була не на свою каденцію, а на наступну.
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19.09.2024 17:03 Ответить
Перші штук 30 ракет встигли зробити при Порошенко. Це була перша установча серія, за якою повинен був запрацбвати конвеєр по зборці, Зміна влади проект зупинила. За 5,5 років країна не виробила жодної ракети взагалі. Все проміняли на неякіснй асфальт.
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19.09.2024 17:08 Ответить
Ты хоть само поняло,что написало? Все тубі «петя» якісь сниця?
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19.09.2024 20:10 Ответить
Узкориле, про Петю згадав не я, а . Читати навчись для початку.
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19.09.2024 20:17 Ответить
А в Москве-23 ТЭЦ и свет не выключают.
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19.09.2024 16:42 Ответить
Місія ООН порохоботи, і куплені за рошенки. Зельониє он, тільки заявляли, що в них взимку зі світлом все буде в шоколаді. Але не в рошенківському.
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19.09.2024 15:32 Ответить
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19.09.2024 15:36 Ответить
Дякую
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19.09.2024 15:39 Ответить
А хто атакує ті егергопотужнлсті місія ООН не роздивилась?
Темно було?
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19.09.2024 15:39 Ответить
я Вовчік,на Банковій в підвалі тепло і світ є
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19.09.2024 15:46 Ответить
...і тепла "мівіна" теж є. Не вистачає от тільки балабола арестовича, з ним було веселіше...
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19.09.2024 16:12 Ответить
до чего пришли?
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19.09.2024 15:47 Ответить
Потужна Вимиранда.
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19.09.2024 15:51 Ответить
пішли ***** срані імпотенти...
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19.09.2024 15:52 Ответить
Організація Об`єднаних Неспроможних.
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19.09.2024 15:58 Ответить
ой, а шо случилось? хтось в ооні констататору напився
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19.09.2024 16:00 Ответить
ООН. організація, яка була створена насамперед для того, щоб запобігти війнам й озброєним конфліктам у світі, перетворилась на агенцію по констатації очевидних фактів...
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19.09.2024 16:06 Ответить
Яснопонятно,коротше Курську АЕС прийдеться приєднати до нашої електромережі.
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19.09.2024 16:07 Ответить
А на Бєлгородчінє і Курщінє може не бути 24 години,що з того?
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19.09.2024 16:09 Ответить
Правильно,взимку електрика більш потрібна Європі,особливо,Польщі та Мадяронії,бо в них дефіцит!
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19.09.2024 16:13 Ответить
Ти дебіл.
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19.09.2024 16:26 Ответить
👉🖕
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19.09.2024 16:52 Ответить
ПНХ, тварина безмозка.
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19.09.2024 16:54 Ответить
73%ві.., хуже нє будєт, хоть паржом, лиш би нЄ Порох, Зєля - красава, пАд лічний кантроль, шатли - чонгар..............
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19.09.2024 16:19 Ответить
А опалення буде працювати ?
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19.09.2024 16:23 Ответить
Водопостачання точно не буде .
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19.09.2024 16:39 Ответить
Тоді каналізація зупинеться і буде комфорт..
Мешканці верхніх поверхів будуть зливати фікалій,
а він буде виходити на першому поверсі.
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19.09.2024 16:47 Ответить
При всем к вам уважении, если вы не коммунальщик, идите жарьте котлеты.
При условии что вся инфраструктура вщент не будет разбита:
1.Газ для населения будет по любому. Всю промышленность посадят, но населению никогда не отключат.
2. Холодная и горячая вода будут подаваться, чем больше мороз - тем теплее вода (по сан. нормам не более 60°).
3. Отопление будет, согласен, 12-15°, но отопление будет.
4. Электричество, тут по остаточному принципу. Если после всего перечисленного, что то останется. Подадут в квартиры и дома.
Запомните и сохраните этот твит.
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19.09.2024 17:06 Ответить
Зимой в случае серьезных проблем произойдет отключение клоунов и страна сразу начнет выздоравливать.
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19.09.2024 17:13 Ответить
Нет. Пока в этой моей стране будет шо украсть, будут и они.
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19.09.2024 18:32 Ответить
Дякую , що пояснили пане Сергію ! Але навіщо так нервувати !
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19.09.2024 19:10 Ответить
Уважаемая Тата (у меня феноменальная память на ники) я перед этим извинился. Простите.
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19.09.2024 19:24 Ответить
Пане , все добре ! Гарного вам вечора !
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19.09.2024 19:36 Ответить
Ответил в нижнем посте
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19.09.2024 16:57 Ответить
То все піздьож і провокація, буде світло взимку, і тепло, і все решта, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
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19.09.2024 16:46 Ответить
спасибі тобі пшекруй,за віру у нас! Волинь віддать?
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19.09.2024 16:54 Ответить
а зенепокоїтись?!?! забули???
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19.09.2024 17:06 Ответить
Шоб у вас там у Нью-Йорку не було світла 20 годин на добу. Прогнозьори.
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19.09.2024 17:34 Ответить
***, а якого хєра повинні відключати? Як це дістало. Всіх людей як тупе стадо розводять за електрику і тепло. ДТЕК наприклад не показує скільки в них влито допомоги у вигляді матеріальних цінностей та коштів з інших країн, а також я навіть не кажу за державну … з 2022 року по сьогодні 2024 рік. Ці придурки вкрай ****** шоб ще базарить шо ми самі повинні шось купляти та себе забезпечувати
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19.09.2024 18:31 Ответить
Для 73% світло то єрундa, головне, щоб постійно зi шмaрфону світив і говорив хриплувaтим голоском Боневтік Потужний.
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19.09.2024 20:18 Ответить
 
 