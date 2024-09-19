УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11485 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
4 867 52
ООН (3272) електроенергія (6010) опалювальний сезон (1734) відключення світла (1021)

Взимку в Україні може не бути світла до 18 годин на добу, - місія ООН

ООН про відключення світла: Від 4 до 18 годин щодня

Моніторингова місія ООН з прав людини прогнозує, що взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили спостерігачі ООН з прав людини.

"Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - зазначила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

За її словами, наслідки цих атак будуть довготривалими і потребують комплексного підходу.

Також читайте: Євросоюз допоможе Україні відремонтувати об’єкти генерації, які забезпечать 15% її потреб

"Національні та міжнародні партнери повинні об’єднати зусилля для відновлення критично важливої інфраструктури та притягнення до відповідальності винних осіб за скоєну шкоду", - додала Белль.

У доповіді місії зазначається, що взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щоденно.

Російські атаки призвели до втрати близько 9 гігават виробничих потужностей, що становить половину обсягу, необхідного Україні в зимовий період.

"Станом на червень 73% теплових електростанцій країни були виведені з ладу. Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого спрямовувалися на об'єкти передачі електроенергії, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації", - додали в ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС створять резерв дизельного пального для України, – ЗМІ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
За весь час війни на россії не пошкоджена жодна ТЕЦ. Комфорт россіян для нас- це основа життя.
За таких умов війна буде дуже джовгою.
показати весь коментар
19.09.2024 15:31
+15
У оон есть чем заняться...
показати весь коментар
19.09.2024 15:29
+11
А хто атакує ті егергопотужнлсті місія ООН не роздивилась?
Темно було?
показати весь коментар
19.09.2024 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У оон есть чем заняться...
показати весь коментар
19.09.2024 15:29 Відповісти
Ага, з таким бюджетом…
показати весь коментар
19.09.2024 15:37 Відповісти
О так... такі ж потужні як і зелені
показати весь коментар
19.09.2024 15:45 Відповісти
якийсь виробник генераторів поставив дівчинці з ООН капучіно і дав пару баксів .щоб написала "страшилку" для українського народу
показати весь коментар
19.09.2024 16:07 Відповісти
потужні зелені менеджери все про...ли
показати весь коментар
19.09.2024 15:31 Відповісти
А ********** ракети, звісно-ні до чого.
показати весь коментар
19.09.2024 16:23 Відповісти
За весь час війни на россії не пошкоджена жодна ТЕЦ. Комфорт россіян для нас- це основа життя.
За таких умов війна буде дуже джовгою.
показати весь коментар
19.09.2024 15:31 Відповісти
Були пошкоджені кілька ТЕЦ у Білгородський та Ростовський областях. Але потрібно розуміти, що у України немає чим знищувати кацапські ТЕЦ. У нас немає аналогів Х-101, Х-22, Іскандерів, Кинжалів, Калібрів, якими і валили по наших ТЕЦ.
показати весь коментар
19.09.2024 16:26 Відповісти
Анплог искагдера- ГРОМ-2 ( масса б/ч 1500 кг, дальність 1000 км)
Аналог х101- ОТРК КОРШУН ( це перероблена на новій основі Х555. дальнійсть дії 2550 км, масса б/ч-400 кг)
показати весь коментар
19.09.2024 16:30 Відповісти
У нас їх немає, тим більше у достатній кулькості. Навіть у кацапів ракет не вистачає при тому, що їх потужності у рази більші за наші і їх виробництво не під ударами. Кацапам ракетами допомогають корейські чучхе й і іранські джихадисти. Ви реально не розумієте, що можливості просто неспівставні?
показати весь коментар
19.09.2024 16:38 Відповісти
По плану розвитку неядерного щита стримування , прийнятого при попередниках, у нас на 2022 р. повинно було бути 1500 ракет до ОТРК Гром -2
Нажаль населенню це дуже сильно не сподобалось. До того ж Петя так і не навчився грати хрєном на роялі. В підсумку отара баранів проміняла власну безпеку на клоунів.
показати весь коментар
19.09.2024 16:57 Відповісти
" 1500 ракет до ОТРК Гром -2"


Це абсолютно фантастичні цифри. І так "зручно", що все це мало початися - ну прям одразу після ннових виборів чомусь. І всі фантастичні плани у Пєті була не на свою каденцію, а на наступну.
показати весь коментар
19.09.2024 17:03 Відповісти
Перші штук 30 ракет встигли зробити при Порошенко. Це була перша установча серія, за якою повинен був запрацбвати конвеєр по зборці, Зміна влади проект зупинила. За 5,5 років країна не виробила жодної ракети взагалі. Все проміняли на неякіснй асфальт.
показати весь коментар
19.09.2024 17:08 Відповісти
Ты хоть само поняло,что написало? Все тубі «петя» якісь сниця?
показати весь коментар
19.09.2024 20:10 Відповісти
Узкориле, про Петю згадав не я, а . Читати навчись для початку.
показати весь коментар
19.09.2024 20:17 Відповісти
А в Москве-23 ТЭЦ и свет не выключают.
показати весь коментар
19.09.2024 16:42 Відповісти
Місія ООН порохоботи, і куплені за рошенки. Зельониє он, тільки заявляли, що в них взимку зі світлом все буде в шоколаді. Але не в рошенківському.
показати весь коментар
19.09.2024 15:32 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2024 15:36 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
19.09.2024 15:39 Відповісти
А хто атакує ті егергопотужнлсті місія ООН не роздивилась?
Темно було?
показати весь коментар
19.09.2024 15:39 Відповісти
я Вовчік,на Банковій в підвалі тепло і світ є
показати весь коментар
19.09.2024 15:46 Відповісти
...і тепла "мівіна" теж є. Не вистачає от тільки балабола арестовича, з ним було веселіше...
показати весь коментар
19.09.2024 16:12 Відповісти
до чего пришли?
показати весь коментар
19.09.2024 15:47 Відповісти
Потужна Вимиранда.
показати весь коментар
19.09.2024 15:51 Відповісти
пішли ***** срані імпотенти...
показати весь коментар
19.09.2024 15:52 Відповісти
Організація Об`єднаних Неспроможних.
показати весь коментар
19.09.2024 15:58 Відповісти
ой, а шо случилось? хтось в ооні констататору напився
показати весь коментар
19.09.2024 16:00 Відповісти
ООН. організація, яка була створена насамперед для того, щоб запобігти війнам й озброєним конфліктам у світі, перетворилась на агенцію по констатації очевидних фактів...
показати весь коментар
19.09.2024 16:06 Відповісти
Яснопонятно,коротше Курську АЕС прийдеться приєднати до нашої електромережі.
показати весь коментар
19.09.2024 16:07 Відповісти
А на Бєлгородчінє і Курщінє може не бути 24 години,що з того?
показати весь коментар
19.09.2024 16:09 Відповісти
Правильно,взимку електрика більш потрібна Європі,особливо,Польщі та Мадяронії,бо в них дефіцит!
показати весь коментар
19.09.2024 16:13 Відповісти
Ти дебіл.
показати весь коментар
19.09.2024 16:26 Відповісти
👉🖕
показати весь коментар
19.09.2024 16:52 Відповісти
ПНХ, тварина безмозка.
показати весь коментар
19.09.2024 16:54 Відповісти
73%ві.., хуже нє будєт, хоть паржом, лиш би нЄ Порох, Зєля - красава, пАд лічний кантроль, шатли - чонгар..............
показати весь коментар
19.09.2024 16:19 Відповісти
А опалення буде працювати ?
показати весь коментар
19.09.2024 16:23 Відповісти
Водопостачання точно не буде .
показати весь коментар
19.09.2024 16:39 Відповісти
Тоді каналізація зупинеться і буде комфорт..
Мешканці верхніх поверхів будуть зливати фікалій,
а він буде виходити на першому поверсі.
показати весь коментар
19.09.2024 16:47 Відповісти
При всем к вам уважении, если вы не коммунальщик, идите жарьте котлеты.
При условии что вся инфраструктура вщент не будет разбита:
1.Газ для населения будет по любому. Всю промышленность посадят, но населению никогда не отключат.
2. Холодная и горячая вода будут подаваться, чем больше мороз - тем теплее вода (по сан. нормам не более 60°).
3. Отопление будет, согласен, 12-15°, но отопление будет.
4. Электричество, тут по остаточному принципу. Если после всего перечисленного, что то останется. Подадут в квартиры и дома.
Запомните и сохраните этот твит.
показати весь коментар
19.09.2024 17:06 Відповісти
Зимой в случае серьезных проблем произойдет отключение клоунов и страна сразу начнет выздоравливать.
показати весь коментар
19.09.2024 17:13 Відповісти
Нет. Пока в этой моей стране будет шо украсть, будут и они.
показати весь коментар
19.09.2024 18:32 Відповісти
Дякую , що пояснили пане Сергію ! Але навіщо так нервувати !
показати весь коментар
19.09.2024 19:10 Відповісти
Уважаемая Тата (у меня феноменальная память на ники) я перед этим извинился. Простите.
показати весь коментар
19.09.2024 19:24 Відповісти
Пане , все добре ! Гарного вам вечора !
показати весь коментар
19.09.2024 19:36 Відповісти
Ответил в нижнем посте
показати весь коментар
19.09.2024 16:57 Відповісти
То все піздьож і провокація, буде світло взимку, і тепло, і все решта, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
показати весь коментар
19.09.2024 16:46 Відповісти
спасибі тобі пшекруй,за віру у нас! Волинь віддать?
показати весь коментар
19.09.2024 16:54 Відповісти
а зенепокоїтись?!?! забули???
показати весь коментар
19.09.2024 17:06 Відповісти
Шоб у вас там у Нью-Йорку не було світла 20 годин на добу. Прогнозьори.
показати весь коментар
19.09.2024 17:34 Відповісти
***, а якого хєра повинні відключати? Як це дістало. Всіх людей як тупе стадо розводять за електрику і тепло. ДТЕК наприклад не показує скільки в них влито допомоги у вигляді матеріальних цінностей та коштів з інших країн, а також я навіть не кажу за державну … з 2022 року по сьогодні 2024 рік. Ці придурки вкрай ****** шоб ще базарить шо ми самі повинні шось купляти та себе забезпечувати
показати весь коментар
19.09.2024 18:31 Відповісти
Для 73% світло то єрундa, головне, щоб постійно зi шмaрфону світив і говорив хриплувaтим голоском Боневтік Потужний.
показати весь коментар
19.09.2024 20:18 Відповісти
 
 