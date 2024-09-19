Взимку в Україні може не бути світла до 18 годин на добу, - місія ООН
Моніторингова місія ООН з прав людини прогнозує, що взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили спостерігачі ООН з прав людини.
"Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - зазначила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.
За її словами, наслідки цих атак будуть довготривалими і потребують комплексного підходу.
"Національні та міжнародні партнери повинні об’єднати зусилля для відновлення критично важливої інфраструктури та притягнення до відповідальності винних осіб за скоєну шкоду", - додала Белль.
У доповіді місії зазначається, що взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щоденно.
Російські атаки призвели до втрати близько 9 гігават виробничих потужностей, що становить половину обсягу, необхідного Україні в зимовий період.
"Станом на червень 73% теплових електростанцій країни були виведені з ладу. Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого спрямовувалися на об'єкти передачі електроенергії, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації", - додали в ООН.
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За таких умов війна буде дуже джовгою.
Аналог х101- ОТРК КОРШУН ( це перероблена на новій основі Х555. дальнійсть дії 2550 км, масса б/ч-400 кг)
Нажаль населенню це дуже сильно не сподобалось. До того ж Петя так і не навчився грати хрєном на роялі. В підсумку отара баранів проміняла власну безпеку на клоунів.
Це абсолютно фантастичні цифри. І так "зручно", що все це мало початися - ну прям одразу після ннових виборів чомусь. І всі фантастичні плани у Пєті була не на свою каденцію, а на наступну.
Темно було?
Мешканці верхніх поверхів будуть зливати фікалій,
а він буде виходити на першому поверсі.
При условии что вся инфраструктура вщент не будет разбита:
1.Газ для населения будет по любому. Всю промышленность посадят, но населению никогда не отключат.
2. Холодная и горячая вода будут подаваться, чем больше мороз - тем теплее вода (по сан. нормам не более 60°).
3. Отопление будет, согласен, 12-15°, но отопление будет.
4. Электричество, тут по остаточному принципу. Если после всего перечисленного, что то останется. Подадут в квартиры и дома.
Запомните и сохраните этот твит.
этоймоей стране будет шо украсть, будут и они.